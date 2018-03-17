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Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Как сообщает новостное издание «Синьхуа», в Китае прошел успешный запуск ракеты и вывод спутника дистанционного зондирования Земли на орбиту.

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли


Отмечается, что пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» с аппаратом на борту произошел в 17:15 по местному времени и в 10:15 по Москве. Старт проводился на одной из стартовых площадок космодрома Цзюцюань, который расположен на северо-западе провинции Ганьсу.

Таким образом, спутник достиг намеченной высоты полета вокруг Земли. В скором времени аппарат приступит к выполнению своих основных обязанностей. Он будет заниматься изучением земных ресурсов.

Интересно, что за все время полетов ракет класса «Чанчжэн», этот пуск стал 268-м для Китая.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:00
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