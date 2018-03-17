Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Отмечается, что пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» с аппаратом на борту произошел в 17:15 по местному времени и в 10:15 по Москве. Старт проводился на одной из стартовых площадок космодрома Цзюцюань, который расположен на северо-западе провинции Ганьсу.Таким образом, спутник достиг намеченной высоты полета вокруг Земли. В скором времени аппарат приступит к выполнению своих основных обязанностей. Он будет заниматься изучением земных ресурсов.Интересно, что за все время полетов ракет класса «Чанчжэн», этот пуск стал 268-м для Китая.