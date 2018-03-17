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Ученые выяснили причины участившихся обильных снегопадов Сибири

Очередные свои исследования, специалисты направили на изучение аномальных осадков в Сибири, которые привлекли внимание количеством обильных снегопадов, которые иногда вызывают последствия, наносящие значительный урон инфраструктуре. Причем, за последнее время, интенсивность увеличения снегопадов достигла четырех разового увеличения.

Обнародованная информация от представителей научного центра изучения Арктики свидетельствует, что причинами «безледного» периода по акватории Карского моря, стали аномально обильные осадки, представленные снегом в Сибири. Данные были получены с использованием методов спутникового зондирования. Благодаря новым технологиям, учеными изучены показатели сезонных изменений акватории Карского моря, одновременно велось наблюдение, как влияют данные процессы на климат Сибири.

Ученые выяснили причины участившихся обильных снегопадов Сибири


Как рассказали эксперты, период 2012 по 2017 годов связан с временем увеличения площади открытой воды, вызванной наступлением периода, названного учеными - «безледным». Причем не замерзало море на некоторых участках даже в зимние периоды. Данный факт спровоцировал значительному повышению количества влаги в атмосфере, которая проявилась в обильных снегопадах, которые прошли по Сибири, если конкретно, ее западной части.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:15
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