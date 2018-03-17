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Владимир Пресняков воспринимает Дмитрия Маликова как блогера, а не как певца

Певец Владимир Пресняков-младший, общаясь с фанатами, так высказался в отношении Дмитрия Маликова, что это может серьёзно ухудшить их отношения.

В рамках беседы речь зашла о коллегах и друзьях Владимира - Леониде Агутине и Дмитрии Маликове. Агутин, по мнению Преснякова, ныне так и является прекрасным певцом, как и много лет назад, а вот Маликова он назвал получившим широкую известность блогером. Получается, исполнитель песни про стюардессу Жанну уже не воспринимает Дмитрия в качестве музыканта, хотя у того за плечами потрясающая карьера и тысячи фанатов.

Владимир Пресняков воспринимает Дмитрия Маликова как блогера, а не как певца

Поняв, что его высказывание получилось довольно грубым, Пресняков пытался вырулить ситуацию, заявив, что очень рад за Маликова, так как ему удалось развиться ещё и в другой сфере, помимо музыки. Также он добавил, что испытает некую зависть даже, поскольку сам он никогда не сможет иметь успеха как блогер.

Как оказалось, Пресняков и Маликов дружат с раннего детства, что должно стать отягчающим обстоятельством в споре, если таковой вообще возникнет.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:26
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