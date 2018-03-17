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Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье вырос почти на 30% в марте

Объемы экспорта газа российской компании «Газпром» потребителям дальнего зарубежья
выросли до 9,7 млрд кубометров, что на 29,4% выше показателя, достигнутого в период с 1 по 15 марта 2017 года.

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье вырос почти на 30% в марте


Такой рост потребления объясняется экстремально сильными холодами в Европе. С начала 2018 года «Газпром» поставил в европейские страны 44,4 млрд кубометров газа. Рост поставок голубого топлива составил 3,4 процента. В частности, в Германию экспорт увеличился на 11,1%, в Австрию – на 90,5%, а в Нидерланды – на 114,2 процента.

Роль российского газа будет также расти и для экономики Великобритании, несмотря на нынешний политический кризис между странами, отметил заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности РФ Алексей Гривач.
Экономика
Добавил: George21 Сегодня, 15:15
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