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Тюнеры сделали из пикапа Mercedes-Benz X-Class экстремальный внедорожник

Специалисты польского авто-ателье Carlex Design переработали пикап Mercedes-Benz X-Class, который получил название Exy. Тюнингованная версия пикапа появится на рынке в двух модификациях Urban и Off-Road, каждую из них выпустят лимитированной партией в количестве 999 единиц.

Тюнеры сделали из пикапа Mercedes-Benz X-Class экстремальный внедорожник


Автомобиль Mercedes-Benz X-Class Exy в комплектации Urban получит аэродинамический обвес с элементами из углепластика, заниженную подвеску, крышку на грузовую платформу и спортивные кресла Recaro, а также машина поставлена на колёсные диски размером 22 дюйма. При отделке салона данной комплектации дизайнеры использовали карбон и красную кожу.

Модификацию Off-Road разработчики наделили дополнительными осветителями на крыше, подвеской с завышенным клиренсом, лебёдкой, расширителями колёсных арок, а также моторный отсек и пороги получили стальную защиту. О стоимости спецверсий пикапа пока не сообщается.
Серийная версия автомобиля Mercedes-Benz X-Class была представлена в прошлом году. Пикап построен на одном шасси с Nissan Navara. В его моторную гамму входят дизельные агрегаты ёмкостью 3,0 и 2,3 литра.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:30
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