Тюнеры сделали из пикапа Mercedes-Benz X-Class экстремальный внедорожник

Автомобиль Mercedes-Benz X-Class Exy в комплектации Urban получит аэродинамический обвес с элементами из углепластика, заниженную подвеску, крышку на грузовую платформу и спортивные кресла Recaro, а также машина поставлена на колёсные диски размером 22 дюйма. При отделке салона данной комплектации дизайнеры использовали карбон и красную кожу.Модификацию Off-Road разработчики наделили дополнительными осветителями на крыше, подвеской с завышенным клиренсом, лебёдкой, расширителями колёсных арок, а также моторный отсек и пороги получили стальную защиту. О стоимости спецверсий пикапа пока не сообщается.Серийная версия автомобиля Mercedes-Benz X-Class была представлена в прошлом году. Пикап построен на одном шасси с Nissan Navara. В его моторную гамму входят дизельные агрегаты ёмкостью 3,0 и 2,3 литра.