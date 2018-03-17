Денчик выясняет у Ольги Бузовой, кто у нее появился
В Сети появилось забавное видео, где популярный влогер Денчик выясняет у Ольги Бузовой или у нее «кто-то появился».
Денчик «поймал» Бузову, когда та выходила из машины и сначала оценил певицу «с тыла», а затем спросил, правдивы ли слухи о том, что она нашла кого-то.
Денчик шуточно-ревниво спрашивает у знаменитости или она «нашла кого-то моложе, чем он» на что звезда ответила, что «не будет же она в кино одна ходить».
В итоге Ольга Бузова пообещала влогеру познакомить его с мифическим поклонником и поманила за собой. Денчик пообещал продолжение этого диалога.
Напомним, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова остается в статусе «свободна» и потому СМИ часто приписывают ей романтические отношения с различными мужчинами.
Денчик «поймал» Бузову, когда та выходила из машины и сначала оценил певицу «с тыла», а затем спросил, правдивы ли слухи о том, что она нашла кого-то.
Денчик шуточно-ревниво спрашивает у знаменитости или она «нашла кого-то моложе, чем он» на что звезда ответила, что «не будет же она в кино одна ходить».
В итоге Ольга Бузова пообещала влогеру познакомить его с мифическим поклонником и поманила за собой. Денчик пообещал продолжение этого диалога.
Напомним, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова остается в статусе «свободна» и потому СМИ часто приписывают ей романтические отношения с различными мужчинами.