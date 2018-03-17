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Денчик выясняет у Ольги Бузовой, кто у нее появился

В Сети появилось забавное видео, где популярный влогер Денчик выясняет у Ольги Бузовой или у нее «кто-то появился».

Денчик «поймал» Бузову, когда та выходила из машины и сначала оценил певицу «с тыла», а затем спросил, правдивы ли слухи о том, что она нашла кого-то.

Денчик выясняет у Ольги Бузовой, кто у нее появился

Денчик шуточно-ревниво спрашивает у знаменитости или она «нашла кого-то моложе, чем он» на что звезда ответила, что «не будет же она в кино одна ходить».

В итоге Ольга Бузова пообещала влогеру познакомить его с мифическим поклонником и поманила за собой. Денчик пообещал продолжение этого диалога.

Напомним, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова остается в статусе «свободна» и потому СМИ часто приписывают ей романтические отношения с различными мужчинами.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:51
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