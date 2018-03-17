Летные испытания ракеты «Ангара» продлены на два года

Данная новость была предоставлена источником, который относится непосредственно к космодрому Восточный. Таким образом, известно, что тестовые летные полеты ракеты-носителя «Ангара» проведут в 2021, 2024 и 2025 годах. Примечательно, что до этого никто не рассчитывал на увеличение срока испытаний.Также было отмечено, что тестировать инженеры будут ракету модификации «Ангара-А5», которая предназначена для беспилотных полетов. Ранее специалисты собирались работать с пилотируемой версией «Ангара-А5П».