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Летные испытания ракеты «Ангара» продлены на два года

Стало известно, что разработчики ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара» решили продлить срок летных испытаний системы еще на два года. Стоит напомнить, что эти испытания запланированы на космодроме Восточный.

Летные испытания ракеты «Ангара» продлены на два года


Данная новость была предоставлена источником, который относится непосредственно к космодрому Восточный. Таким образом, известно, что тестовые летные полеты ракеты-носителя «Ангара» проведут в 2021, 2024 и 2025 годах. Примечательно, что до этого никто не рассчитывал на увеличение срока испытаний.

Также было отмечено, что тестировать инженеры будут ракету модификации «Ангара-А5», которая предназначена для беспилотных полетов. Ранее специалисты собирались работать с пилотируемой версией «Ангара-А5П».
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:30
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