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В Португалии представили конфету за 7728 евро

В одном из городов Португалии, Обидуш, на ярмарке было представлено самую дорогую в мире конфету. В издании Reuters пишут о том, что ее стоимость находится на уровне 7728 евро.

В Португалии представили конфету за 7728 евро


Автором этой дорогущей сладости стал португальский шоколатье Даниэль Гомеш. Так он сказал, что конфета была зарегистрирована представителями «Книги рекордов Гиннесса» и они охарактеризовали ее как самую дорогую конфету в мире.

Известно, что при готовке этой сладости, Гомеш применил шафрановые нити из цветка шафрана, ваниль, которую привезли с Мадагаскара, мед, золотые хлопья и белый трюфель. Именно поэтому стоимость продукта получилась такой высокой.

Интересно, что всего было изготовлено 1000 таких конфет, а представленный на ярмарке съедобный экспонат даже охраняли.

Стоит отметить, что до этого самой дорогой конфетой считалось творение La Madeline au Truffe Фрица Книпшилдта за 250 долларов.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:00
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