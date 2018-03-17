В Португалии представили конфету за 7728 евро
В одном из городов Португалии, Обидуш, на ярмарке было представлено самую дорогую в мире конфету. В издании Reuters пишут о том, что ее стоимость находится на уровне 7728 евро.
Автором этой дорогущей сладости стал португальский шоколатье Даниэль Гомеш. Так он сказал, что конфета была зарегистрирована представителями «Книги рекордов Гиннесса» и они охарактеризовали ее как самую дорогую конфету в мире.
Известно, что при готовке этой сладости, Гомеш применил шафрановые нити из цветка шафрана, ваниль, которую привезли с Мадагаскара, мед, золотые хлопья и белый трюфель. Именно поэтому стоимость продукта получилась такой высокой.
Интересно, что всего было изготовлено 1000 таких конфет, а представленный на ярмарке съедобный экспонат даже охраняли.
Стоит отметить, что до этого самой дорогой конфетой считалось творение La Madeline au Truffe Фрица Книпшилдта за 250 долларов.
Автором этой дорогущей сладости стал португальский шоколатье Даниэль Гомеш. Так он сказал, что конфета была зарегистрирована представителями «Книги рекордов Гиннесса» и они охарактеризовали ее как самую дорогую конфету в мире.
Известно, что при готовке этой сладости, Гомеш применил шафрановые нити из цветка шафрана, ваниль, которую привезли с Мадагаскара, мед, золотые хлопья и белый трюфель. Именно поэтому стоимость продукта получилась такой высокой.
Интересно, что всего было изготовлено 1000 таких конфет, а представленный на ярмарке съедобный экспонат даже охраняли.
Стоит отметить, что до этого самой дорогой конфетой считалось творение La Madeline au Truffe Фрица Книпшилдта за 250 долларов.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:00