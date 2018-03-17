В Португалии представили конфету за 7728 евро

Автором этой дорогущей сладости стал португальский шоколатье Даниэль Гомеш. Так он сказал, что конфета была зарегистрирована представителями «Книги рекордов Гиннесса» и они охарактеризовали ее как самую дорогую конфету в мире.Известно, что при готовке этой сладости, Гомеш применил шафрановые нити из цветка шафрана, ваниль, которую привезли с Мадагаскара, мед, золотые хлопья и белый трюфель. Именно поэтому стоимость продукта получилась такой высокой.Интересно, что всего было изготовлено 1000 таких конфет, а представленный на ярмарке съедобный экспонат даже охраняли.Стоит отметить, что до этого самой дорогой конфетой считалось творение La Madeline au Truffe Фрица Книпшилдта за 250 долларов.