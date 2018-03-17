Наталья Штурм снова обнажила грудь ради рекламы нижнего белья
Российская певица Наталья Штурм не перестаёт удивлять интернет-аудиторию своими эпатажными выходками, которыми сыскала себе уже давно скандальную славу.
На этот раз 51-летняя артистка снова обнажила тело, показав отлично сохранившуюся грудь. Но главной её целью заключалось в рекламе нижнего белья, которое сама использует. Наталья сообщила, что была бы рада, если её подписчики примут участие в аукционе по покупке данной продукции.
Кто-то из фолловеров заинтересовался, пообещав приобрести бельё, рекомендованное Штурм. Но в основном комментарии были направлены на обсуждение внешности поп-исполнительницы. Мужская часть подписчиков в восторге от груди Натальи, её женственности и умении красиво преподнести себя.
На этот раз 51-летняя артистка снова обнажила тело, показав отлично сохранившуюся грудь. Но главной её целью заключалось в рекламе нижнего белья, которое сама использует. Наталья сообщила, что была бы рада, если её подписчики примут участие в аукционе по покупке данной продукции.
Кто-то из фолловеров заинтересовался, пообещав приобрести бельё, рекомендованное Штурм. Но в основном комментарии были направлены на обсуждение внешности поп-исполнительницы. Мужская часть подписчиков в восторге от груди Натальи, её женственности и умении красиво преподнести себя.