Наталья Штурм снова обнажила грудь ради рекламы нижнего белья

На этот раз 51-летняя артистка снова обнажила тело, показав отлично сохранившуюся грудь. Но главной её целью заключалось в рекламе нижнего белья, которое сама использует. Наталья сообщила, что была бы рада, если её подписчики примут участие в аукционе по покупке данной продукции.Кто-то из фолловеров заинтересовался, пообещав приобрести бельё, рекомендованное Штурм. Но в основном комментарии были направлены на обсуждение внешности поп-исполнительницы. Мужская часть подписчиков в восторге от груди Натальи, её женственности и умении красиво преподнести себя.