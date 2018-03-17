Mercedes-Benz создаст новую семиместную модель

В частности, представительница немецкой компании рассказала, что новая семиместная модель будет разработана в компактном «семействе» A-Class, так как подобные автомобили пользуются спросом на китайском рынке. О том, в каком кузове будет создана новинка станет известно позднее. При этом отмечается, что модель B-Class будет сохранена и выпущена в новом поколении.Стоит отметить, что Mercedes-Benz B-Class производится с 2005 года, а актуальное второе поколение данной линейки выпускается с 2011 года. Ранее в немецкой компании Mercedes-Benz выступали с заявлением о своём намерении продолжить производство данной модели.