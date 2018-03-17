Mercedes-Benz создаст новую семиместную модель
Компания Mercedes-Benz намерена разработать новую модель автомобиля, который будет рассчитан на 7-местный салон. Об этом сообщает издание Automotive News, ссылаясь на Бритту Зигер — руководителя по продажам и маркетингу в компании Mercedes-Benz.
В частности, представительница немецкой компании рассказала, что новая семиместная модель будет разработана в компактном «семействе» A-Class, так как подобные автомобили пользуются спросом на китайском рынке. О том, в каком кузове будет создана новинка станет известно позднее. При этом отмечается, что модель B-Class будет сохранена и выпущена в новом поколении.
Стоит отметить, что Mercedes-Benz B-Class производится с 2005 года, а актуальное второе поколение данной линейки выпускается с 2011 года. Ранее в немецкой компании Mercedes-Benz выступали с заявлением о своём намерении продолжить производство данной модели.
В частности, представительница немецкой компании рассказала, что новая семиместная модель будет разработана в компактном «семействе» A-Class, так как подобные автомобили пользуются спросом на китайском рынке. О том, в каком кузове будет создана новинка станет известно позднее. При этом отмечается, что модель B-Class будет сохранена и выпущена в новом поколении.
Стоит отметить, что Mercedes-Benz B-Class производится с 2005 года, а актуальное второе поколение данной линейки выпускается с 2011 года. Ранее в немецкой компании Mercedes-Benz выступали с заявлением о своём намерении продолжить производство данной модели.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:45