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Nissan запустит в серию электрический кроссовер Imx

В компании Nissan намерены разработать серийную версию концептуального электрического кроссовера Imx. Представили бренда Nissan отмечают, что компания намерена сделать электрокары по-настоящему массовым продуктом, а новый электрический кроссовер станет первой моделью на данном пути.

Nissan запустит в серию электрический кроссовер Imx


Концепт Nissan IMx был представлен осенью минувшего года, его разработали на новом шасси, которое японцы разработали специально для электрокаров. Прототип наделили двумя электрическими моторами общей производительностью 435 лошадиных сил, а также комплектом батарей, благодаря которым дальность хода составляет 600 километров.

В оснащение концепта входила система полуавтономного управления приборная панель со светодиодами и умная система управления электропитанием. В отделке салона производители намерены применять дерево и матовый пластик. В серийное производство электрический кроссовер войдёт спустя несколько лет.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 10:30
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