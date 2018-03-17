Американцы намерены возродить кроссовер Lincoln Aviator

О новом Lincoln Aviator разработчики практически ничего не рассказывают, однако разработки над возрождённой моделью идут очень активно. Ожидается, что размеры новинки будут несколько уступать нынешнему «Навигатору». Кузов кроссовера создан из алюминия, а его силовая установка будет комплектоваться автоматической трансмиссией. Предполагается, что возрождённый кроссовер Lincoln Aviator в модельном ряду производителя займёт место внедорожника МКТ.Кроссовер Lincoln Aviator первой генерации выпускался с 2003 по 2005 годы. В длину автомобиль был 4 910 мм, в ширину — 1 877 мм, а размер его колёсной базы составлял 2 888 мм. Комплектовалась предыдущая модель внедорожника турбированным агрегатом ёмкостью 4,6 литра производительностью 306 лошадиных сил.