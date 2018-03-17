Древние жители Восточной Африки развивали свои технологии

Данные инструменты найдены учеными при проведении раскопок на территории юга Кении, район Олргесайли. В данной местности появились первые люди, событие произошло 1,2 миллиона лет назад. Обычным применением в быту служило простое рубило, но среди последних находок есть свидетельства, что древними людьми использовались и более сложные, тонкие инструменты.Археологи выяснили, подобные орудия можно изготовлять только с применением других, вспомогательных орудий. Естественно, что для того времени, когда орудие представляло острый камень или дубинку, сложный механизм был не характерен. Найденные уникальные предметы, сделаны примерно 305 - 320 тысяч лет назад. Причем в изготовлении части орудий использовался материал из вулканического стекла, который можно было добыть примерно в 30 километрах от того места, где проводились раскопки. Все указывает на налаженные торговые отношения между древними людьми.Помимо прочего, экспертами раскопаны кристаллы охры и марганца, применяемые для раскраски изделий. Ученые определили совпадение возраста находок с периодом своеобразных климатических качелей на континенте. Отсюда и предположения антропологов, что нестабильность в условиях окружающей среды спровоцировала технологические открытия древних африканцев.