Toyota создала робота с возможностью играть в баскетбол

Существующие условия заставили изрядно потрудиться конструкторов над разработкой полноценно функционирующего андроида. Но не смотря ни на что, они выполнили такую непосильную задачу. Узкоспециализированным гуманоидам иногда удается выходить из творческих рук мастеров, и демонстрировать значительные успехи. Одно из таких решений реализовала Toyota, путем изготовления робота, отлично справляющегося с одной и пока единственной задачей, заключающейся в совершении штрафных баскетбольных бросков.По своему виду, изобретение очень похоже на игрока, только зафиксировано устройство на основании из подвижной платформы. Эта основа и содержит большую часть сложной электроники, без которой невозможна работа. К телу баскетболиста приделаны ноги, гнущиеся в коленях, есть и правая рука, способная гнуться в нужном направлении локтевого и запястного сустава. Благодаря подобному строению, появляется возможность использования такой же техники броска, которой придерживаются настоящие спортсмены. Кроме того, свои преимущества робот доказал на соревнования по броскам, проводимым с профессиональными игроками команды Alvark Tokyo.