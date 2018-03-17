Британский магазин предлагает купить чайник в виде шлема Дарта Вейдера

Чайник Star Wars Darth Vader Stovetop Kettle действительно имеет необычную конфигурацию. В первую очередь стоит выделить очень громкий свисток, который можно услышать даже находясь не на кухне, когда вода закипает. Ручка всегда холодная, поэтому чайник удобно брать без полотенца, при этом не обжечься. Интересно, что она сделана в виде светового меча.Цена такого необычного чайника составляет 57 евро, и сейчас на него уже можно оформить предзаказ. Вместе с доставкой на все уйдет примерно 72 евро.