Британский магазин предлагает купить чайник в виде шлема Дарта Вейдера
Британский магазин под названием The Fowndry решил предложить своим клиентам приобрести интересный чайник Star Wars Darth Vader Stovetop Kettle, который снаружи имеет дизайн шлема Дарта Вейдера. Таким образом, настоящие фанаты вселенной «Звездных войн» смогут перейти на темную сторону и выпить вкусного кофе, заваренного вот в таком гаджете.
Чайник Star Wars Darth Vader Stovetop Kettle действительно имеет необычную конфигурацию. В первую очередь стоит выделить очень громкий свисток, который можно услышать даже находясь не на кухне, когда вода закипает. Ручка всегда холодная, поэтому чайник удобно брать без полотенца, при этом не обжечься. Интересно, что она сделана в виде светового меча.
Цена такого необычного чайника составляет 57 евро, и сейчас на него уже можно оформить предзаказ. Вместе с доставкой на все уйдет примерно 72 евро.
Чайник Star Wars Darth Vader Stovetop Kettle действительно имеет необычную конфигурацию. В первую очередь стоит выделить очень громкий свисток, который можно услышать даже находясь не на кухне, когда вода закипает. Ручка всегда холодная, поэтому чайник удобно брать без полотенца, при этом не обжечься. Интересно, что она сделана в виде светового меча.
Цена такого необычного чайника составляет 57 евро, и сейчас на него уже можно оформить предзаказ. Вместе с доставкой на все уйдет примерно 72 евро.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:15