Паранормальные явления происходят из другого измерения, утверждает ученый

В разговоре на конференции Евро-ПА Бернард Карр объяснил, почему ученые не должны слишком быстро упускать так называемые паранормальные явления. Карр полагает, что существует иерархическая структура измерений, многие из которых не могут воспринимать люди. Но что человеческое сознание может периодически воспринимать события, происходящие в других измерениях, которые в обычном состоянии мозг не способен интерпретировать.Согласно реферату его речи:«Модель решает известные философские проблемы, касающиеся взаимосвязи между материей и умом, освещает характер времени и обеспечивает онтологическую основу для интерпретации таких явлений, как привидения».Паранормальная активность редко регистрируется с какой-либо точностью, но сообщалось о некоторых событиях, которые современное понимание научных законов не может объяснить. Вместо того, чтобы отклонять эти события, Карр рекомендует рассмотреть возможность того, что они могут быть частью чего-то, чего мы еще не понимаем.Теория Карра предполагает, что, если эти события происходят, они, вероятно, не происходят в одном из трех измерений, которые способны воспринимать люди. Если человек, существующий в трех измерениях, должен разместить объект в двумерном пространстве, он, казалось бы, внезапно материализуется для любого в подобном мире, у которого нет понимания более высокого измерения.Таким образом, Карр предлагает, что то, что может показаться странным и невозможным событием, можно легко объяснить, если учесть факт ограниченности человеческого мозга равниной существования, с которой он привык взаимодействовать.«Поскольку единственные нефизические сущности во Вселенной, у которых есть какой-либо опыт, являются разумными, то существование паранормальных явлений предполагает, что ментальные сущности должны существовать в каком-то пространстве». – рассказал Карр.Невозможно доказать теорию ученого. Тем не менее интересно рассмотреть возможность того, что рассказы о сверхъестественных событиях могут быть не такими странными, как считается. В конце концов, иногда самое простое объяснение является правильным - и, безусловно, легко объяснить паранормальные события, утверждая, что люди не развились для более тонкого восприятия Вселенной.