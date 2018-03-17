Logitech представила игровую акустическую систему G560

Отмечается, что весь комплект состоит из двух динамиков и сабвуфера. Максимальная мощность оборудования составляет 240 Вт, а воспроизведение звука происходит в частотном диапазоне от 40 Гц до 18 кГц. Помимо этого акустическая система Logitech G560 предлагает USB-порт, стандартный аудиоразъем 3,5 мм и даже модем Bluetooth для беспроводного подключения.Основной изюминкой системы стала RGB-подсветка LIGHTSYNC. Данная опция реагирует на события в игре и соответственно меняет освещение в зависимости от нее. Так задняя зона подсветки создает общий игровой тон, а передние огни меняют цвет в зависимости от событий в игре. Также имеется отличная функция визуализации музыкальных звуков.Цена такой разработки составляет 200 долларов.