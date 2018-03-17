Logitech представила игровую акустическую систему G560
Представители компании Logitech показали акустическую систему G560, которая отлично подойдет для любителей компьютерных игр. По словам разработчиков, благодаря специальной конфигурации, она сможет максимально передать атмосферу всей игры.
Отмечается, что весь комплект состоит из двух динамиков и сабвуфера. Максимальная мощность оборудования составляет 240 Вт, а воспроизведение звука происходит в частотном диапазоне от 40 Гц до 18 кГц. Помимо этого акустическая система Logitech G560 предлагает USB-порт, стандартный аудиоразъем 3,5 мм и даже модем Bluetooth для беспроводного подключения.
Основной изюминкой системы стала RGB-подсветка LIGHTSYNC. Данная опция реагирует на события в игре и соответственно меняет освещение в зависимости от нее. Так задняя зона подсветки создает общий игровой тон, а передние огни меняют цвет в зависимости от событий в игре. Также имеется отличная функция визуализации музыкальных звуков.
Цена такой разработки составляет 200 долларов.
Отмечается, что весь комплект состоит из двух динамиков и сабвуфера. Максимальная мощность оборудования составляет 240 Вт, а воспроизведение звука происходит в частотном диапазоне от 40 Гц до 18 кГц. Помимо этого акустическая система Logitech G560 предлагает USB-порт, стандартный аудиоразъем 3,5 мм и даже модем Bluetooth для беспроводного подключения.
Основной изюминкой системы стала RGB-подсветка LIGHTSYNC. Данная опция реагирует на события в игре и соответственно меняет освещение в зависимости от нее. Так задняя зона подсветки создает общий игровой тон, а передние огни меняют цвет в зависимости от событий в игре. Также имеется отличная функция визуализации музыкальных звуков.
Цена такой разработки составляет 200 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:30