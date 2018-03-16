NASA признало, что не может остановить астероид Бенну от уничтожения Земли

Бенну примерно размером с Эмпайр-стейт-билдинг, весит около 1600 раз больше, чем «Титаник», и может вызвать удар в 80 000 раз мощнее, чем бомба Хиросимы при падении на Землю.К сожалению, согласно новым исследованиям из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL), есть некоторые проблемы с этим планом.Во-первых, говорят ученые, должна быть уверенность в том, имеет ли вообще смысл посылать HAMMER для отклонения Бенну. По словам Кирстен Хоули, физика из лаборатории, «сила толчка одного космического корабля очень мала для отклонения астероида на 50 лет. Вероятность падения Бенну сейчас составляет 1:2700, но эти показатели могут измениться по мере дальнейших исследований его орбитального движения».Для ясности, «1 из 2700» - это 0.00037037037%. Если это число остается неизменным, нет проблем. Но если эта вероятность возрастает, одного HAMMER не будет достаточно, чтобы остановить Бенну. Потребуется 7,4 года, чтобы опустить HAMMER в Бенну - включая время для планирования миссии, постройки корабля и вылета к астероиду. Затем понадобится еще несколько лет, чтобы астероид действительно изменил курс. LLNL исследовал потенциальные временные рамки и обнаружил, что нужно запустить от семи до одиннадцати HAMMER.Однако и это еще не все. По словам Меган Брук Сейл, другого физика в лаборатории: «Когда требуется много запусков для успешного отклонения, успех миссии становится более сложным из-за частоты сбоев, связанных с каждым отдельным запуском. Если у нас будет только 10 лет с момента запуска, нам нужно будет поразить Бенну сотнями тонн HAMMER, чтобы просто отклонить его от движущегося пути».Конечно, это не учитывает ядерный вариант, который может стать единственной надеждой человечества, если метод кинетического ударного воздействия потерпит неудачу. Также имеется гигантский, разрушающий астероид лазерный луч, над которым работают российские ученые, но кто знает, может ли это остановить монстра, такого как Бенну. Время покажет.