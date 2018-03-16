Искусственный интеллект обнаружил более 6000 новых кратеров на Луне
Группа исследователей из Университета Торонто и Университета штата Пенсильвания разработала искусственный интеллект для более точной карты лунных кратеров, и он сработал быстро: в течение нескольких часов робот уже обнаружил около 6000 новых кратеров, которые ученые не заметили.
ИИ был разработан из сверхточной нейронной сети и впервые был обучен идентифицировать кратеры, получая данные на две трети поверхности Луны. Затем была показана последняя треть, чтобы увидеть, сработала ли она, и именно тогда ИИ в итоге обнаружил поразительное количество новых кратеров. И хотя некоторые из них были идентифицированы как ложные сигналы, но в итоге робот нашел интересные кратеры, не обнаруженные до сих пор ни одним из планетологов мира.
Ари Силбурт из Университета штата Пенсильвания, который помог создать нейронную сеть, сказал в пресс-релизе следующее: «Десятки тысяч неопознанных небольших кратеров находятся на Луне, и для людей нереально реально эффективно охарактеризовать их всех. Существует реальный потенциал для машин, помогающих идентифицировать эти небольшие кратеры и выявить неоткрытые подсказки о формировании нашей Солнечной системы».
Поскольку Луна не имеет ветра или погоды, кратер не меняется после падения астероидов. А Луна столкнулась с большим количеством космических тел за последние 4,5 миллиарда лет. Именно поэтому ИИ может быть аналогичным образом эффективен при картировании Меркурия, который также не имеет ветра и, следовательно, не подвергается эрозии.
И так как некоторые из этих обнаруженных кратеров старше 4 миллиардов лет, ученые могут многому научиться у каждого из них. Поэтому в этом случае автоматизация процесса подсчета кратеров имеет свои преимущества.
ИИ был разработан из сверхточной нейронной сети и впервые был обучен идентифицировать кратеры, получая данные на две трети поверхности Луны. Затем была показана последняя треть, чтобы увидеть, сработала ли она, и именно тогда ИИ в итоге обнаружил поразительное количество новых кратеров. И хотя некоторые из них были идентифицированы как ложные сигналы, но в итоге робот нашел интересные кратеры, не обнаруженные до сих пор ни одним из планетологов мира.
Ари Силбурт из Университета штата Пенсильвания, который помог создать нейронную сеть, сказал в пресс-релизе следующее: «Десятки тысяч неопознанных небольших кратеров находятся на Луне, и для людей нереально реально эффективно охарактеризовать их всех. Существует реальный потенциал для машин, помогающих идентифицировать эти небольшие кратеры и выявить неоткрытые подсказки о формировании нашей Солнечной системы».
Поскольку Луна не имеет ветра или погоды, кратер не меняется после падения астероидов. А Луна столкнулась с большим количеством космических тел за последние 4,5 миллиарда лет. Именно поэтому ИИ может быть аналогичным образом эффективен при картировании Меркурия, который также не имеет ветра и, следовательно, не подвергается эрозии.
И так как некоторые из этих обнаруженных кратеров старше 4 миллиардов лет, ученые могут многому научиться у каждого из них. Поэтому в этом случае автоматизация процесса подсчета кратеров имеет свои преимущества.