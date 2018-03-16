Искусственный интеллект обнаружил более 6000 новых кратеров на Луне

ИИ был разработан из сверхточной нейронной сети и впервые был обучен идентифицировать кратеры, получая данные на две трети поверхности Луны. Затем была показана последняя треть, чтобы увидеть, сработала ли она, и именно тогда ИИ в итоге обнаружил поразительное количество новых кратеров. И хотя некоторые из них были идентифицированы как ложные сигналы, но в итоге робот нашел интересные кратеры, не обнаруженные до сих пор ни одним из планетологов мира.Ари Силбурт из Университета штата Пенсильвания, который помог создать нейронную сеть, сказал в пресс-релизе следующее: «Десятки тысяч неопознанных небольших кратеров находятся на Луне, и для людей нереально реально эффективно охарактеризовать их всех. Существует реальный потенциал для машин, помогающих идентифицировать эти небольшие кратеры и выявить неоткрытые подсказки о формировании нашей Солнечной системы».Поскольку Луна не имеет ветра или погоды, кратер не меняется после падения астероидов. А Луна столкнулась с большим количеством космических тел за последние 4,5 миллиарда лет. Именно поэтому ИИ может быть аналогичным образом эффективен при картировании Меркурия, который также не имеет ветра и, следовательно, не подвергается эрозии.И так как некоторые из этих обнаруженных кратеров старше 4 миллиардов лет, ученые могут многому научиться у каждого из них. Поэтому в этом случае автоматизация процесса подсчета кратеров имеет свои преимущества.