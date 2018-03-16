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Тимирязевская академия привлекает к научным открытиям школьников

С целью привлечения интереса детей к науке Политехнический музей инициировал в Тимирязевской академии познавательный проект «Университет детей», в рамках которого дети еще до окончания школы могут ознакомиться с научными открытиями и поработать в настоящих лабораториях, пишет scientificrussia.ru
Тимирязевская академия привлекает к научным открытиям школьников

Дети в возрасте от 7 до 14 лет, которые хотят знать больше, чем заложено школьной программой, собираются по воскресеньям на территории факультета агрономии и биотехнологии Тимирязевской академии. В ходе занятий маленькие участники знакомятся с настоящими научными открытиями и могут даже проследить, например, за клонированием растений. Преподаватели признаются, что впечатлены уровнем подготовки своих подопечных и большим количеством участников научных занятий. Последнее занятие состоится 25 марта, однако организаторы в лице Политехнического музея и Тимирязевской академии оказались настолько впечатлены интересом маленьких ученых, что анонсировали продолжение проекта «Университет детей» осенью.
Тимирязевская академия привлекает к научным открытиям школьников

По словам одного из преподавателей на проекте «Университет детей» Ивана Чуксина, аспиранта кафедры генетики, проект оказался полезным не только для детей, но и для самих преподавателей, так как нехватка кадров сельскохозяйственной отрасли в данное время очень остра. Дети, занимающиеся в проекте, в будущем могут стать учеными в этой области и сделать немало полезных открытий. Чуксин считает, что если хоть один из посещающих проект «Университет детей» школьник свяжет свою жизнь с аграрной наукой, то их труды будут не напрасны.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 21:16
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