Тимирязевская академия привлекает к научным открытиям школьников

Дети в возрасте от 7 до 14 лет, которые хотят знать больше, чем заложено школьной программой, собираются по воскресеньям на территории факультета агрономии и биотехнологии Тимирязевской академии. В ходе занятий маленькие участники знакомятся с настоящими научными открытиями и могут даже проследить, например, за клонированием растений. Преподаватели признаются, что впечатлены уровнем подготовки своих подопечных и большим количеством участников научных занятий. Последнее занятие состоится 25 марта, однако организаторы в лице Политехнического музея и Тимирязевской академии оказались настолько впечатлены интересом маленьких ученых, что анонсировали продолжение проекта «Университет детей» осенью.По словам одного из преподавателей на проекте «Университет детей» Ивана Чуксина, аспиранта кафедры генетики, проект оказался полезным не только для детей, но и для самих преподавателей, так как нехватка кадров сельскохозяйственной отрасли в данное время очень остра. Дети, занимающиеся в проекте, в будущем могут стать учеными в этой области и сделать немало полезных открытий. Чуксин считает, что если хоть один из посещающих проект «Университет детей» школьник свяжет свою жизнь с аграрной наукой, то их труды будут не напрасны.