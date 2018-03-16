Артем Сорока исписал зеркало Валерии Голд, пытаясь добиться ее расположения

Парень уже съездил с девушкой на выездное свидание, однако оставил после себя не самое лучшее впечатление, так как на протяжении всего времени называл ее Викой.Стоит отметить, что Лера Голд – это всего лишь псевдоним, который придумала участница, чтобы попасть на телестройку, а ее настоящее имя – Виктория. Коллеги по периметру знают эту историю и стараются звать ее Лерой, но не Артем.А на днях в качестве одного из сюрпризов он исписал зеркало девушки пожеланиями хорошего дня, назвав ее самой красивой участницей Острова любви. Но та стараний не оценила, ей неприятны ухаживания от данного молодого человека, а потому она заставила его смывать свои художества.В итоге из-за стараний Сороки только прибывшая на Сейшелы Лера стала рьяно проситься на Поляну, поскольку не знает, как дать от пор навязчивому ухажеру.К слову, на данный момент Голд состоит в отношения с Давидом Анташвили, но тот почему-то не намерен поумерить пыл Артема и заставить его отстать от его возлюбленной.