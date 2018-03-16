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Артем Сорока исписал зеркало Валерии Голд, пытаясь добиться ее расположения

Скандальный участник телепроекта «Дом-2» Артем Сорока решил добиться новенькую Валерию Голд, которая на днях прибыла на Остров любви.

Парень уже съездил с девушкой на выездное свидание, однако оставил после себя не самое лучшее впечатление, так как на протяжении всего времени называл ее Викой.

Артем Сорока исписал зеркало Валерии Голд, пытаясь добиться ее расположения

Стоит отметить, что Лера Голд – это всего лишь псевдоним, который придумала участница, чтобы попасть на телестройку, а ее настоящее имя – Виктория. Коллеги по периметру знают эту историю и стараются звать ее Лерой, но не Артем.

А на днях в качестве одного из сюрпризов он исписал зеркало девушки пожеланиями хорошего дня, назвав ее самой красивой участницей Острова любви. Но та стараний не оценила, ей неприятны ухаживания от данного молодого человека, а потому она заставила его смывать свои художества.

Артем Сорока исписал зеркало Валерии Голд, пытаясь добиться ее расположения

В итоге из-за стараний Сороки только прибывшая на Сейшелы Лера стала рьяно проситься на Поляну, поскольку не знает, как дать от пор навязчивому ухажеру.

К слову, на данный момент Голд состоит в отношения с Давидом Анташвили, но тот почему-то не намерен поумерить пыл Артема и заставить его отстать от его возлюбленной.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 21:12
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