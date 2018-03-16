Ксения Бородина в пробках поет итальянские песни

«Это сейчас мода вперёд губы выставлять, как не красиво», «Бесит уже бесконечным самолюбованием», «Губы зачем так делать?», «Ксюх, а что ты так кривляешься?», «Жесть, не идёт это обезьянство(», - высказываются они.

Как ни странно, но многие пользователи буквально заваливают такие публикации своими гневными комментариями, обвиняя теледиву в неуместных выражениях лица и самолюбовании.К примеру, буквально пару минут назад Ксения опубликовала очередной ролик из своего автомобиля, на котором продемонстрировала, как стоя в пробке она слушает и поет итальянские песни.Своим постом Бородина всего лишь хотела поделиться с подписчиками своим хорошим настроением, однако была полностью раскритикована. Пользователи соцсети приняли видео девушки в штыки, оставляя под ним множество гневных откликов.