Представлен российский смартфон MIG C55V с выносной камерой
Отечественная компания Mobile Inform Group представила смартфон под названием MIG C55V, который отличается выносной камерой, при этом данный модуль предлагает высокое качество снимков. Устройство разработано для сотрудников различных служб.
Так выносная камера является своеобразным видеорегистратором и подключается к MIG C55V с помощью специального кабеля. Ее можно крепить к одежде, что очень удобно в условиях работы. Таким образом, работники специальных служб смогут вести видеосъемку в том случае, когда это необходимо.
В корпусе девайса есть и собственные камеры – основная на 13 Мп и фронтальная на 5 Мп. Внутри работает процессор Qualcomm 8953, который укомплектован восемью ядрами. В качестве программной платформы представлена операционная система Android 7.1.Также имеется 5,5-дюймовый дисплей с разрешением HD. За автономность отвечает батарея на 4,2 тысяч мАч, а процессору помогают модули ОЗУ и ПЗУ с объемом 4 и 32 Гб соответственно.
Корпус защищает внутренности от ударов, пыли и влаги, а также от перепадов температуры.
Так выносная камера является своеобразным видеорегистратором и подключается к MIG C55V с помощью специального кабеля. Ее можно крепить к одежде, что очень удобно в условиях работы. Таким образом, работники специальных служб смогут вести видеосъемку в том случае, когда это необходимо.
В корпусе девайса есть и собственные камеры – основная на 13 Мп и фронтальная на 5 Мп. Внутри работает процессор Qualcomm 8953, который укомплектован восемью ядрами. В качестве программной платформы представлена операционная система Android 7.1.Также имеется 5,5-дюймовый дисплей с разрешением HD. За автономность отвечает батарея на 4,2 тысяч мАч, а процессору помогают модули ОЗУ и ПЗУ с объемом 4 и 32 Гб соответственно.
Корпус защищает внутренности от ударов, пыли и влаги, а также от перепадов температуры.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:15