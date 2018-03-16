Представлен российский смартфон MIG C55V с выносной камерой

Так выносная камера является своеобразным видеорегистратором и подключается к MIG C55V с помощью специального кабеля. Ее можно крепить к одежде, что очень удобно в условиях работы. Таким образом, работники специальных служб смогут вести видеосъемку в том случае, когда это необходимо.В корпусе девайса есть и собственные камеры – основная на 13 Мп и фронтальная на 5 Мп. Внутри работает процессор Qualcomm 8953, который укомплектован восемью ядрами. В качестве программной платформы представлена операционная система Android 7.1.Также имеется 5,5-дюймовый дисплей с разрешением HD. За автономность отвечает батарея на 4,2 тысяч мАч, а процессору помогают модули ОЗУ и ПЗУ с объемом 4 и 32 Гб соответственно.Корпус защищает внутренности от ударов, пыли и влаги, а также от перепадов температуры.