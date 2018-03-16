АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.52 USD 57.02
Курс валют на 16.03.2018

Представлен российский смартфон MIG C55V с выносной камерой

Отечественная компания Mobile Inform Group представила смартфон под названием MIG C55V, который отличается выносной камерой, при этом данный модуль предлагает высокое качество снимков. Устройство разработано для сотрудников различных служб.

Представлен российский смартфон MIG C55V с выносной камерой


Так выносная камера является своеобразным видеорегистратором и подключается к MIG C55V с помощью специального кабеля. Ее можно крепить к одежде, что очень удобно в условиях работы. Таким образом, работники специальных служб смогут вести видеосъемку в том случае, когда это необходимо.

В корпусе девайса есть и собственные камеры – основная на 13 Мп и фронтальная на 5 Мп. Внутри работает процессор Qualcomm 8953, который укомплектован восемью ядрами. В качестве программной платформы представлена операционная система Android 7.1.Также имеется 5,5-дюймовый дисплей с разрешением HD. За автономность отвечает батарея на 4,2 тысяч мАч, а процессору помогают модули ОЗУ и ПЗУ с объемом 4 и 32 Гб соответственно.

Корпус защищает внутренности от ударов, пыли и влаги, а также от перепадов температуры.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Паранормальные явления происходят из другого
NASA успешно запустило новый инструмент TSIS-1
Игра Skyrim VR выйдет версией для ПК весной этого
NASA признало, что не может остановить астероид
Французский спутник Sentinel-3В уже на космодроме
В России проведут эксперимент по имитации полета
Млечный Путь является мертвой галактикой, считают
Гренландский ледяной щит может исчезнуть в
В Китае работают над новым пилотируемым кораблем
Военные США рассказали о грядущих космических
Представлен российский смартфон MIG C55V с
Российские ученые работают над созданием
Ударопрочный смартфон Ulefone Armor X получил
Искусственный интеллект обнаружил более 6000
Бывшая девушка Павла Табакова Маруся Фомина ждет
Ольга Васильевна против того, чтобы сын строил
Тимирязевская академия привлекает к научным
Беременная Хлои Кардашьян снялась топлес
Артем Сорока исписал зеркало Валерии Голд,
Роль Айседоры Дункан может исполнить актриса
Редкие металлы на Марсе и Земле возникли из-за
Родстер BMW Z4 доберётся до российского рынка в
Ученые рассказали о возможных последствиях
На концерт в честь 80-летия Владимира Высоцкого
Oukitel WP5000 протестировали на прочность
Ford представил тизеры новых моделей Bronco и
В Украине встретились Петр Порошенко и Жан Рено
В Сети появилось видео потенциального iPhone SE 2
Поклонники подозревают, что Лиза Триандафилиди
В NASA хотят создать космических дроидов из
Просмотреть все новости