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Ударопрочный смартфон Ulefone Armor X получил беспроводную зарядку

Производитель смартфона Ulefone Armor X наделил свою разработку модулем беспроводной зарядки Qi, которая позволит пользователю избежать применения обычных адаптеров и кабелей. Специально для этой опции Ulefone также выпустит зарядную станцию для беспроводного питания.

Ударопрочный смартфон Ulefone Armor X получил беспроводную зарядку


Помимо модуля Qi ударопрочный девайс Ulefone Armor X оснащен 5,5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9. В аппаратной основе телефона работает процессор MT6739 с четырьмя ядрами. Объем оперативной памяти составляет 2 гигабайта. Основная камера выполнена по сдвоенной технологии и предоставляет сенсоры с разрешением 13 и 5 Мп. Фронтальная камера обладает разрешением 8 Мп.

Стоит отметить, что зарядная станция UF002 для беспроводной зарядки, изображенная на снимке, не будет входить в комплект с телефоном. В компании Ulefone решили выпускать этот продукт отдельно, при этом ее можно будет применять для беспроводной зарядки различных моделей смартфонов.

UF002 и Ulefone Armor X должны выйти на рынок в конце этого месяца.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:45
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