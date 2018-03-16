Ударопрочный смартфон Ulefone Armor X получил беспроводную зарядку

Помимо модуля Qi ударопрочный девайс Ulefone Armor X оснащен 5,5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9. В аппаратной основе телефона работает процессор MT6739 с четырьмя ядрами. Объем оперативной памяти составляет 2 гигабайта. Основная камера выполнена по сдвоенной технологии и предоставляет сенсоры с разрешением 13 и 5 Мп. Фронтальная камера обладает разрешением 8 Мп.Стоит отметить, что зарядная станция UF002 для беспроводной зарядки, изображенная на снимке, не будет входить в комплект с телефоном. В компании Ulefone решили выпускать этот продукт отдельно, при этом ее можно будет применять для беспроводной зарядки различных моделей смартфонов.UF002 и Ulefone Armor X должны выйти на рынок в конце этого месяца.