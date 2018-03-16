По мнению зрителей, «Дом-2» необходимо переименовать в «Дом никому ненужных людей»

«В этой жизни и так тяжело отвоевать своё мирное место под солнцем, а когда тебя с молодости окунают головой в самое низменное и подлое, то эта задача практически становится невыполнимой…», - пишет одна из поклонниц реалити-шоу.

По их мнению, данное реалити-шоу является пристанищем не для желающих встретить свою любовь, а для тех молодых людей, которые, по большому счету, не нужны: ни родителям, ни друзьям, ни работодателям, ни самим себе.Фанаты уверены, что появляется такая молодежь из ниоткуда, а после проекта, полностью растеряв остатки моральных ценностей, нравственности, приличия и совести, уходят в никуда.Многие зрители откровенно называют «Дом-2» трясиной вульгарности, пошлости и беспредела, которая с каждым годом затягивает все больше и больше молодежи.Однако им не ясно, почему столько молодых людей осознанно идут на проект, зная, какая участь их там ожидает.