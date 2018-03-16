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По мнению зрителей, «Дом-2» необходимо переименовать в «Дом никому ненужных людей»

Послушав истории допроектной жизни многих бывших и нынешних участников «Дома-2», некоторые зрители пришли к выводу, что телестройку давно надо было переименовать в «Дом никому ненужных людей».

По их мнению, данное реалити-шоу является пристанищем не для желающих встретить свою любовь, а для тех молодых людей, которые, по большому счету, не нужны: ни родителям, ни друзьям, ни работодателям, ни самим себе.

По мнению зрителей, «Дом-2» необходимо переименовать в «Дом никому ненужных людей»

Фанаты уверены, что появляется такая молодежь из ниоткуда, а после проекта, полностью растеряв остатки моральных ценностей, нравственности, приличия и совести, уходят в никуда.

Многие зрители откровенно называют «Дом-2» трясиной вульгарности, пошлости и беспредела, которая с каждым годом затягивает все больше и больше молодежи.

По мнению зрителей, «Дом-2» необходимо переименовать в «Дом никому ненужных людей»

Однако им не ясно, почему столько молодых людей осознанно идут на проект, зная, какая участь их там ожидает.

«В этой жизни и так тяжело отвоевать своё мирное место под солнцем, а когда тебя с молодости окунают головой в самое низменное и подлое, то эта задача практически становится невыполнимой…», - пишет одна из поклонниц реалити-шоу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:20
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