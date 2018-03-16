Появились слухи, что Маша Кохно и Марина Мексика возвращаются на «Дом-2»
На совместных съемках телеканала ТНТ, участница телестройки Майя Донцова подтвердила, что на Поляну возвращаются Маша Кохно и Марина Мексика.
Как и ожидалось, для Кохно сделали исключение, её возвращают без всяческого зрительского голосования. По всей видимости, именно этими новостями и вызвано опасение возвращения с Сейшел Андрея Денисова.
Среди возвращенцев Маша Кохно — фигура довольно эпатажная, с замечательным чувством юмора, а следовательно - эфиры делать умеет. Девушка в свое время помогла стать заметными Роме Гриценко, и Андрею Штриху. Последнему от таких известий на острове станет совсем дурно, хотя мстить своим бывшим избранникам Мария никогда не стремилась.
Если девушка вернется на «Дом-2», о такой партнерше по телепроекту Денисову остается лишь мечтать. Еще крепче вцепится в Сашу Шеву Андрей, уже начавший процесс перебежки от противников Артема Сороки в его лагерь.
Как и ожидалось, для Кохно сделали исключение, её возвращают без всяческого зрительского голосования. По всей видимости, именно этими новостями и вызвано опасение возвращения с Сейшел Андрея Денисова.
Среди возвращенцев Маша Кохно — фигура довольно эпатажная, с замечательным чувством юмора, а следовательно - эфиры делать умеет. Девушка в свое время помогла стать заметными Роме Гриценко, и Андрею Штриху. Последнему от таких известий на острове станет совсем дурно, хотя мстить своим бывшим избранникам Мария никогда не стремилась.
Если девушка вернется на «Дом-2», о такой партнерше по телепроекту Денисову остается лишь мечтать. Еще крепче вцепится в Сашу Шеву Андрей, уже начавший процесс перебежки от противников Артема Сороки в его лагерь.