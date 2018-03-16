АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.52 USD 57.02
Курс валют на 16.03.2018

Появились слухи, что Маша Кохно и Марина Мексика возвращаются на «Дом-2»

На совместных съемках телеканала ТНТ, участница телестройки Майя Донцова подтвердила, что на Поляну возвращаются Маша Кохно и Марина Мексика.

Как и ожидалось, для Кохно сделали исключение, её возвращают без всяческого зрительского голосования. По всей видимости, именно этими новостями и вызвано опасение возвращения с Сейшел Андрея Денисова.

Появились слухи, что Маша Кохно и Марина Мексика возвращаются на «Дом-2»

Среди возвращенцев Маша Кохно — фигура довольно эпатажная, с замечательным чувством юмора, а следовательно - эфиры делать умеет. Девушка в свое время помогла стать заметными Роме Гриценко, и Андрею Штриху. Последнему от таких известий на острове станет совсем дурно, хотя мстить своим бывшим избранникам Мария никогда не стремилась.

Если девушка вернется на «Дом-2», о такой партнерше по телепроекту Денисову остается лишь мечтать. Еще крепче вцепится в Сашу Шеву Андрей, уже начавший процесс перебежки от противников Артема Сороки в его лагерь.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:34
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные запретили чистить зубы сразу после завтрака
Источник назвал причину инцидента в школе
Эксперт дал оценку заявлениям в компании S7 по
Ксения Бородина подтвердила, что Курбан Омаров не
На Geekbench опубликовали данные игрового
Появились слухи, что Маша Кохно и Марина Мексика
Стартап Mantis Vision работает над системой
Вальтер Соломенцев показал подписчикам, как
Кристина Агилера выступит на "Формуле-1" в Баку
В NASA подробнее рассказали об орбитальной лунной
Ксения Бородина и другие российские селебрити
Мирей Матье исполнит романс Чайковского на
Правительство намерено продлить «надзорные
Зрители заявили, что участники «Дома-2» сражаются
Новый Ford Mustang GT500 запечатлели фотошпионы
Катя Жужа удивила фанатов золотой маской
Ольга Бузова угрожает рэперу Моту рассказать о
Музыкант Элис Купер считает неправильным
Дженнифер Лопез в несовершеннолетнем возрасте
Дарина Маркина пожаловалась на тошноту
Комиксы DC "Новые боги" будут экранизированы для
Лена Хромина рассказала о своей тяжелой
Обновленный седан Mazda 6 2018 появится в продаже
Танцующая Виктория Боня в купальнике показала все
Зрители считают, что Юлия Ефременкова ничего не
Максим Фадеев трогательно поздравил жену с
Ксения Бородина показала свою модную младшую дочь
Зрители «Дома-2» считают, что Александр Гобозов
Бывшая солистка "Ленинграда" рассказала о самом
Зрителям телепроекта «Дом-2» никого из участников
Просмотреть все новости