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Беременная Хлои Кардашьян снялась топлес

Хлои Кардашьян, находящаяся на 8-м месяце беременности, снялась топлес, рекламируя собственную линию одежды.
Беременная Хлои Кардашьян снялась топлес


В семействе сестры Ким Кардашьян Хлои примерно через месяц ожидается пополнение. Но, несмотря на «глубоко беременное состояние», будущая мама не прекращает вести активный образ жизни.

Так, знаменитость недавно обнажилась для съемок собственной линии одежды Good American. Хлои, прикрывая рукой красивую грудь, рекламирует джинсы «для коллег» - беременных.

Как признается молодой дизайнер, она довольно долгое время трудилась над созданием линейки джинсов для женщин разных форм и объемов. Рекламируя свой магазин, Хлои подчеркивает, что у нее есть и одежда на полных, и одежда на беременных. Причем любая модель создана из моделирующей ткани, так что женщина почувствует себя в полном комфорте.

После съемок Кардашьян устроила вечеринку baby shower. Судя по тому, что по всему помещению летали розовые воздушные шары, надо полагать, что вскоре на свет появится девочка.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:15
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