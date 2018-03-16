Роль Айседоры Дункан может исполнить актриса Марион Котийяр

Клим Шипенко уточнил, что в новом фильме будет подробно рассказано о последних днях жизни Есенина, а также об обстоятельствах его смерти. Таким образом, фильм станет больше похожим на детективную драму. Помимо этого режиссер отметил, что роль танцовщицы Айседоры Дункан может исполнить французская актриса Марион Котийяр. Напомним, что Дункан являлась любовью российского писателя.Известно, что на данный момент с Марион Котийяр уже ведутся переговоры по поводу этой роли. Что касается актера на место Сергея Есенина, то такого еще нет, поэтому пока что эта вакансия остается открытой.