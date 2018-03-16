Ученые рассказали о возможных последствиях повышения температуры атмосферы
Представители Принстонского университета, учреждений Ратгерса и Тафтса, а также организаций Climate Central и ICF International, привели свои предположения о возможных последствиях, которые могут появиться вследствие глобального повышения температуры атмосферы.
Так эксперты провели анализ полученных с различных датчиков данных, которые установлены на планете с целью предоставления информации о приливах и отливах. Было установлено, что к 2150 году территории, на которых проживает около 5 миллионов человек, могут быть затоплены.
Таким образом, ученые считают, что Парижское соглашение по климату может быть не таким эффективным, поскольку разница между показателями роста средней температуры в 1,5 и 2 градуса по Цельсию способна сыграть важную роль в формировании будущего.
По словам Д. Расмуссена, аспиранта Принстонского университета, даже несмотря на следование принципам Парижского соглашения, прибрежные регионы все равно будут подвергаться «нападению» циклонов.
Так эксперты провели анализ полученных с различных датчиков данных, которые установлены на планете с целью предоставления информации о приливах и отливах. Было установлено, что к 2150 году территории, на которых проживает около 5 миллионов человек, могут быть затоплены.
Таким образом, ученые считают, что Парижское соглашение по климату может быть не таким эффективным, поскольку разница между показателями роста средней температуры в 1,5 и 2 градуса по Цельсию способна сыграть важную роль в формировании будущего.
По словам Д. Расмуссена, аспиранта Принстонского университета, даже несмотря на следование принципам Парижского соглашения, прибрежные регионы все равно будут подвергаться «нападению» циклонов.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:30