Ученые рассказали о возможных последствиях повышения температуры атмосферы

Так эксперты провели анализ полученных с различных датчиков данных, которые установлены на планете с целью предоставления информации о приливах и отливах. Было установлено, что к 2150 году территории, на которых проживает около 5 миллионов человек, могут быть затоплены.Таким образом, ученые считают, что Парижское соглашение по климату может быть не таким эффективным, поскольку разница между показателями роста средней температуры в 1,5 и 2 градуса по Цельсию способна сыграть важную роль в формировании будущего.По словам Д. Расмуссена, аспиранта Принстонского университета, даже несмотря на следование принципам Парижского соглашения, прибрежные регионы все равно будут подвергаться «нападению» циклонов.