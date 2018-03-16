АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.52 USD 57.02
Курс валют на 16.03.2018

Ford представил тизеры новых моделей Bronco и Explorer ST

Представители компании Ford рассказали о новых автомобилях, которые скоро представят публике. В частности, американские производители готовят к презентации возрождённый внедорожник Ford Bronco и «заряженную» модификацию кроссовера Ford Explorer ST.

Ford представил тизеры новых моделей Bronco и Explorer ST


Руководитель компании Ford журналистам продемонстрировал свежие тизеры с изображением нового кроссовера Ford Explorer в «заряженной» версии ST. Экстерьер данной модели будет иметь много общего с Ford Edge ST, а в качестве силовой установки ожидается бензиновый двигатель V6 объёмом 3,0 литра производительностью 600 лошадиных сил.

Также были представлены тизеры нового рамного внедорожника Ford Bronco, который на рынок выведут в 2020 году. Автомобиль получит квадратный дизайн кузова, его разработают на основе пикапа Ford Ranger новой генерации. Предполагается, что внедорожник получит силовой агрегат V6 из семейства EcoBoost объёмом 2,7 литра производительностью 325 лошадиных сил.

К тому же глава Ford сообщил о возможном появлении полностью электрического представителя SUV-сегмента, а также он отметил, что компания будет продолжать развивать беспилотные технологии.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали о возможных последствиях
На концерт в честь 80-летия Владимира Высоцкого
Oukitel WP5000 протестировали на прочность
Ford представил тизеры новых моделей Bronco и
В Украине встретились Петр Порошенко и Жан Рено
В Сети появилось видео потенциального iPhone SE 2
Поклонники подозревают, что Лиза Триандафилиди
В NASA хотят создать космических дроидов из
Ксения Бородина решила найти невесту «живому Кену»
Гарик Сукачев выпустил клип на песню о любви и
В США казнили серийного убийцу по прозвищу
Ксения Бородина в пробках поет итальянские песни
Состоялось успешное тестирование научного
В России планитуеют собирать обновлённые
Суд решил судьбу дома, который не смогла поделить
Хейтеры уверены, что Тимур Батрутдинов уже
Учёные восстановили уничтоженный христианами
Наталья Поклонская заявила, что в скандале с
По мнению зрителей, «Дом-2» необходимо
Учёные запретили чистить зубы сразу после завтрака
Источник назвал причину инцидента в школе
Эксперт дал оценку заявлениям в компании S7 по
Ксения Бородина подтвердила, что Курбан Омаров не
На Geekbench опубликовали данные игрового
Появились слухи, что Маша Кохно и Марина Мексика
Стартап Mantis Vision работает над системой
Вальтер Соломенцев показал подписчикам, как
Кристина Агилера выступит на "Формуле-1" в Баку
В NASA подробнее рассказали об орбитальной лунной
Ксения Бородина и другие российские селебрити
Просмотреть все новости