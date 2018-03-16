Ford представил тизеры новых моделей Bronco и Explorer ST

Руководитель компании Ford журналистам продемонстрировал свежие тизеры с изображением нового кроссовера Ford Explorer в «заряженной» версии ST. Экстерьер данной модели будет иметь много общего с Ford Edge ST, а в качестве силовой установки ожидается бензиновый двигатель V6 объёмом 3,0 литра производительностью 600 лошадиных сил.Также были представлены тизеры нового рамного внедорожника Ford Bronco, который на рынок выведут в 2020 году. Автомобиль получит квадратный дизайн кузова, его разработают на основе пикапа Ford Ranger новой генерации. Предполагается, что внедорожник получит силовой агрегат V6 из семейства EcoBoost объёмом 2,7 литра производительностью 325 лошадиных сил.К тому же глава Ford сообщил о возможном появлении полностью электрического представителя SUV-сегмента, а также он отметил, что компания будет продолжать развивать беспилотные технологии.