Ксения Бородина и другие российские селебрити побывали на открытии нового бутика в Москве
Вчера, 15 марта, в столичном «Атриуме» открылся новый бутик известного итальянского бренда Liu Jo. Причем торжественное мероприятие по этому поводу проходило в закрытом формате, исключительно для избранной публики.
Проходило все на высоком уровне: креативный директор лично встречал приглашенных гостей и рассказывал о достоинствах бренда, после чего им предложили ознакомиться с имеющимся ассортиментом магазина.
При этом все это сопровождалось под музыку, за которую отвечала известная Александра Федорова.
Завершилось открытие торжественным ужином в отеле Four Seasons.
Стоит отметить, что первыми ознакомиться с ассортиментом пришли такие знаменитости как: Наталья Ионова-Чистякова, Елена Летучая, Алена Шишкова, Наталья Давыдова, Ксения Бородина, Виктория Лопырева и Ксения Сухинова.
Примечательно, что многие из них предпочли надеть полюбившиеся им наряды от Liu Jo.
Так, к примеру, ведущая «Дома-2» пришла в строгой черной юбке и розовом поло, бывшая возлюбленная Тимати сделала выбор в пользу платья с цветочным принтом, а невеста Николая Баскова стала королевой мероприятия, поскольку надела ассиметричное алое вечернее платье.
Проходило все на высоком уровне: креативный директор лично встречал приглашенных гостей и рассказывал о достоинствах бренда, после чего им предложили ознакомиться с имеющимся ассортиментом магазина.
При этом все это сопровождалось под музыку, за которую отвечала известная Александра Федорова.
Завершилось открытие торжественным ужином в отеле Four Seasons.
Стоит отметить, что первыми ознакомиться с ассортиментом пришли такие знаменитости как: Наталья Ионова-Чистякова, Елена Летучая, Алена Шишкова, Наталья Давыдова, Ксения Бородина, Виктория Лопырева и Ксения Сухинова.
Примечательно, что многие из них предпочли надеть полюбившиеся им наряды от Liu Jo.
Так, к примеру, ведущая «Дома-2» пришла в строгой черной юбке и розовом поло, бывшая возлюбленная Тимати сделала выбор в пользу платья с цветочным принтом, а невеста Николая Баскова стала королевой мероприятия, поскольку надела ассиметричное алое вечернее платье.