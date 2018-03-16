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Ксения Бородина и другие российские селебрити побывали на открытии нового бутика в Москве

Вчера, 15 марта, в столичном «Атриуме» открылся новый бутик известного итальянского бренда Liu Jo. Причем торжественное мероприятие по этому поводу проходило в закрытом формате, исключительно для избранной публики.

Ксения Бородина и другие российские селебрити побывали на открытии нового бутика в Москве

Проходило все на высоком уровне: креативный директор лично встречал приглашенных гостей и рассказывал о достоинствах бренда, после чего им предложили ознакомиться с имеющимся ассортиментом магазина.

При этом все это сопровождалось под музыку, за которую отвечала известная Александра Федорова.

Ксения Бородина и другие российские селебрити побывали на открытии нового бутика в Москве

Завершилось открытие торжественным ужином в отеле Four Seasons.

Стоит отметить, что первыми ознакомиться с ассортиментом пришли такие знаменитости как: Наталья Ионова-Чистякова, Елена Летучая, Алена Шишкова, Наталья Давыдова, Ксения Бородина, Виктория Лопырева и Ксения Сухинова.

Ксения Бородина и другие российские селебрити побывали на открытии нового бутика в Москве

Примечательно, что многие из них предпочли надеть полюбившиеся им наряды от Liu Jo.

Так, к примеру, ведущая «Дома-2» пришла в строгой черной юбке и розовом поло, бывшая возлюбленная Тимати сделала выбор в пользу платья с цветочным принтом, а невеста Николая Баскова стала королевой мероприятия, поскольку надела ассиметричное алое вечернее платье.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:51
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