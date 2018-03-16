Ксения Бородина и другие российские селебрити побывали на открытии нового бутика в Москве

Проходило все на высоком уровне: креативный директор лично встречал приглашенных гостей и рассказывал о достоинствах бренда, после чего им предложили ознакомиться с имеющимся ассортиментом магазина.При этом все это сопровождалось под музыку, за которую отвечала известная Александра Федорова.Завершилось открытие торжественным ужином в отеле Four Seasons.Стоит отметить, что первыми ознакомиться с ассортиментом пришли такие знаменитости как: Наталья Ионова-Чистякова, Елена Летучая, Алена Шишкова, Наталья Давыдова, Ксения Бородина, Виктория Лопырева и Ксения Сухинова.Примечательно, что многие из них предпочли надеть полюбившиеся им наряды от Liu Jo.Так, к примеру, ведущая «Дома-2» пришла в строгой черной юбке и розовом поло, бывшая возлюбленная Тимати сделала выбор в пользу платья с цветочным принтом, а невеста Николая Баскова стала королевой мероприятия, поскольку надела ассиметричное алое вечернее платье.