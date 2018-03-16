В NASA хотят создать космических дроидов из «Звездных войн»
У представителей космического агентства NASA появилась идея создания новых универсальных роботов, которые оказались бы полезными для астронавтов в космических условиях. При этом интересно, что в качестве основы инженеры хотят взять дроидов из вселенной «Звездные войны».
Отмечается, что данный проект уже получил своего руководителя. Так реализацией новых планов американского агентства будет руководить инженер NASA Крис Вердейн. Эксперт считает, что подобные роботы смогут стать очень полезными помощниками для астронавтов. Планируется, что они будут заниматься ремонтом различных приборов и модулей благодаря наличию большого количества инструментов.
Чтобы реализовать план в полной мере, американским инженерам придется разработать таких дроидов, которые имеют в своей системе большое количество знаний, необходимых для понимания ситуации в том или ином случае. Таким образом, роботы станут вполне автономными в делах ремонта техники.
Отмечается, что данный проект уже получил своего руководителя. Так реализацией новых планов американского агентства будет руководить инженер NASA Крис Вердейн. Эксперт считает, что подобные роботы смогут стать очень полезными помощниками для астронавтов. Планируется, что они будут заниматься ремонтом различных приборов и модулей благодаря наличию большого количества инструментов.
Чтобы реализовать план в полной мере, американским инженерам придется разработать таких дроидов, которые имеют в своей системе большое количество знаний, необходимых для понимания ситуации в том или ином случае. Таким образом, роботы станут вполне автономными в делах ремонта техники.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:00