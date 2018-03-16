В NASA хотят создать космических дроидов из «Звездных войн»

Отмечается, что данный проект уже получил своего руководителя. Так реализацией новых планов американского агентства будет руководить инженер NASA Крис Вердейн. Эксперт считает, что подобные роботы смогут стать очень полезными помощниками для астронавтов. Планируется, что они будут заниматься ремонтом различных приборов и модулей благодаря наличию большого количества инструментов.Чтобы реализовать план в полной мере, американским инженерам придется разработать таких дроидов, которые имеют в своей системе большое количество знаний, необходимых для понимания ситуации в том или ином случае. Таким образом, роботы станут вполне автономными в делах ремонта техники.