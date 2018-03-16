Состоялось успешное тестирование научного оборудования Trace Gas Orbiter

Стоит отметить, что на борту станции Trace Gas Orbiter установлены различные приборы, которые позволят исследователям подробнее узнать о составе марсианской атмосферы, а также его поверхности. Станция может выступать не только в качестве исследовательского аппарата, но и в роли ретранслятора сигналов для марсохода, который будет отправлен к Марсу в 2020 году.Первые попытки сблизитьTGO с Марсом были проведены в 2016 году. Тогда специалисты начали процесс торможения спутника путем применения атмосферы Красной планеты. Таким образом, был период обращения вокруг объекта и уменьшена высота точки апогея. На данный момент станция работает на эллиптической орбите.Тестирование всех систем началось в начале этого месяца. Первыми в работу вступят приборы ACS и NOMAD для изучения состава атмосферы планеты. Этого можно ждать к середине апреля.