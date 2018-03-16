АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.52 USD 57.02
Курс валют на 16.03.2018

Состоялось успешное тестирование научного оборудования Trace Gas Orbiter

Стало известно, что аппарат Trace Gas Orbiter еще ближе подошел к Марсу благодаря аэродинамическому маневру. Таким образом, ученые провели тестовое испытание всех научных систем, которые показали, что их работу проходит в нормальном режиме.

Состоялось успешное тестирование научного оборудования Trace Gas Orbiter


Стоит отметить, что на борту станции Trace Gas Orbiter установлены различные приборы, которые позволят исследователям подробнее узнать о составе марсианской атмосферы, а также его поверхности. Станция может выступать не только в качестве исследовательского аппарата, но и в роли ретранслятора сигналов для марсохода, который будет отправлен к Марсу в 2020 году.

Первые попытки сблизитьTGO с Марсом были проведены в 2016 году. Тогда специалисты начали процесс торможения спутника путем применения атмосферы Красной планеты. Таким образом, был период обращения вокруг объекта и уменьшена высота точки апогея. На данный момент станция работает на эллиптической орбите.

Тестирование всех систем началось в начале этого месяца. Первыми в работу вступят приборы ACS и NOMAD для изучения состава атмосферы планеты. Этого можно ждать к середине апреля.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В NASA хотят создать космических дроидов из
Ксения Бородина решила найти невесту «живому Кену»
Гарик Сукачев выпустил клип на песню о любви и
В США казнили серийного убийцу по прозвищу
Ксения Бородина в пробках поет итальянские песни
Состоялось успешное тестирование научного
В России планитуеют собирать обновлённые
Суд решил судьбу дома, который не смогла поделить
Хейтеры уверены, что Тимур Батрутдинов уже
Учёные восстановили уничтоженный христианами
Наталья Поклонская заявила, что в скандале с
По мнению зрителей, «Дом-2» необходимо
Учёные запретили чистить зубы сразу после завтрака
Источник назвал причину инцидента в школе
Эксперт дал оценку заявлениям в компании S7 по
Ксения Бородина подтвердила, что Курбан Омаров не
На Geekbench опубликовали данные игрового
Появились слухи, что Маша Кохно и Марина Мексика
Стартап Mantis Vision работает над системой
Вальтер Соломенцев показал подписчикам, как
Кристина Агилера выступит на "Формуле-1" в Баку
В NASA подробнее рассказали об орбитальной лунной
Ксения Бородина и другие российские селебрити
Мирей Матье исполнит романс Чайковского на
Правительство намерено продлить «надзорные
Зрители заявили, что участники «Дома-2» сражаются
Новый Ford Mustang GT500 запечатлели фотошпионы
Катя Жужа удивила фанатов золотой маской
Ольга Бузова угрожает рэперу Моту рассказать о
Музыкант Элис Купер считает неправильным
Просмотреть все новости