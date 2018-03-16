Дарина Маркина пожаловалась на тошноту

Первое что предположили фолловеры это, конечно же, беременность и порекомендовали девушке купить экспресс-тест.Помимо этого Дарина похвасталась своим визитом в салон, где ей «покрасили волосики», а веселый персонал подбодрил девушку.Сама Маркина предполагает, что ее неважное самочувствие связано с переменой погоды или нехваткой витаминов.Напомним, что Дарина Маркина была на проекте «Дом-2» с марта по октябрь 2017 год и строила отношения с Никитой Кузнецовым, вместе с которым и покинула телестройку.Сейчас молодые люди наладили собственный цветочный бизнес, чем немало удивили поклонников реалити-шоу, уверенных, что вне проекта пара распадется.