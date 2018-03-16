Дарина Маркина пожаловалась на тошноту
Экс-участница «Дома-2» Дарина Маркина обратилась к своим подписчикам с просьбой подсказать средство от тошноты, которая мучает ее целый день.
Первое что предположили фолловеры это, конечно же, беременность и порекомендовали девушке купить экспресс-тест.
Помимо этого Дарина похвасталась своим визитом в салон, где ей «покрасили волосики», а веселый персонал подбодрил девушку.
Сама Маркина предполагает, что ее неважное самочувствие связано с переменой погоды или нехваткой витаминов.
Напомним, что Дарина Маркина была на проекте «Дом-2» с марта по октябрь 2017 год и строила отношения с Никитой Кузнецовым, вместе с которым и покинула телестройку.
Сейчас молодые люди наладили собственный цветочный бизнес, чем немало удивили поклонников реалити-шоу, уверенных, что вне проекта пара распадется.
Первое что предположили фолловеры это, конечно же, беременность и порекомендовали девушке купить экспресс-тест.
Помимо этого Дарина похвасталась своим визитом в салон, где ей «покрасили волосики», а веселый персонал подбодрил девушку.
Сама Маркина предполагает, что ее неважное самочувствие связано с переменой погоды или нехваткой витаминов.
Напомним, что Дарина Маркина была на проекте «Дом-2» с марта по октябрь 2017 год и строила отношения с Никитой Кузнецовым, вместе с которым и покинула телестройку.
Сейчас молодые люди наладили собственный цветочный бизнес, чем немало удивили поклонников реалити-шоу, уверенных, что вне проекта пара распадется.