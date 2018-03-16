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Зрители «Дома-2» считают, что Александр Гобозов врет о своем богатстве

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» недоумевают, почему многие участники телестройки бессовестно лгут в эфирах, ведь их легко можно разоблачить.

Особенно удивительно звучали лживые заявления Александра Гобозова, вернувшегося на Поляну, по поводу своих баснословных заработков, прибыльного бизнеса и дома в Подмосковье.

Зрители «Дома-2» считают, что Александр Гобозов врет о своем богатстве

Большинство зрителей знают, что Гобозов хорошо расстался супругой Алианой Устиненко и оставил ей пресловутый прибыльный бизнес, автомобиль и квартиру.

Но в реальности квартира Алиане досталась после ее выигрыша в конкурсе и принадлежит исключительно ей, за автомобиль еще нужно выплачивать немалый кредит, дом в Наро-Фоминске был куплен родителями после продажи квартиры в Лермонтове. А в отношении самого Гобозова мазнули рукой даже судебные приставы, так как взять с него нечего.

В итоге 35-летний Саша Гобозов остался без профессии, с разрушенной семьей, начинающимся алкоголизмом и дурной славой, приобретенной на «Дом-2».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:04
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