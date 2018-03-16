Зрители «Дома-2» считают, что Александр Гобозов врет о своем богатстве

Особенно удивительно звучали лживые заявления Александра Гобозова, вернувшегося на Поляну, по поводу своих баснословных заработков, прибыльного бизнеса и дома в Подмосковье.Большинство зрителей знают, что Гобозов хорошо расстался супругой Алианой Устиненко и оставил ей пресловутый прибыльный бизнес, автомобиль и квартиру.Но в реальности квартира Алиане досталась после ее выигрыша в конкурсе и принадлежит исключительно ей, за автомобиль еще нужно выплачивать немалый кредит, дом в Наро-Фоминске был куплен родителями после продажи квартиры в Лермонтове. А в отношении самого Гобозова мазнули рукой даже судебные приставы, так как взять с него нечего.В итоге 35-летний Саша Гобозов остался без профессии, с разрушенной семьей, начинающимся алкоголизмом и дурной славой, приобретенной на «Дом-2».