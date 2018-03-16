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Мирей Матье исполнит романс Чайковского на русском языке

Мирей Матье намерена включить в свою новую пластинку романс Чайковского. Французская певица исполнит его на русском языке.

Мирей Матье исполнит романс Чайковского на русском языке


Мирей Матье решила исполнить романс Чайковского в память о своей матери, которая являлась почитательницей русского языка. На встрече с российскими студентами французская исполнительница больше рассказала о готовящейся пластинке. Работа над новым диском практически окончена, в плейлист вошли классические произведения Моцарта, Форе, Генделя и Чайковского.

Мирей Матье выбрала для исполнения романс Чайковского под названием "Взгляд любви". Эта композиция посвящена матери исполнительницы, которая умерла в возрасте 94 года. Свою маму исполнительница вспоминает с теплотой, женщина до конца своей жизни любила русский язык. Диск был записан в Праге при участии симфонического оркестра.
Культура
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:45
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