Мирей Матье исполнит романс Чайковского на русском языке

Мирей Матье решила исполнить романс Чайковского в память о своей матери, которая являлась почитательницей русского языка. На встрече с российскими студентами французская исполнительница больше рассказала о готовящейся пластинке. Работа над новым диском практически окончена, в плейлист вошли классические произведения Моцарта, Форе, Генделя и Чайковского.Мирей Матье выбрала для исполнения романс Чайковского под названием "Взгляд любви". Эта композиция посвящена матери исполнительницы, которая умерла в возрасте 94 года. Свою маму исполнительница вспоминает с теплотой, женщина до конца своей жизни любила русский язык. Диск был записан в Праге при участии симфонического оркестра.