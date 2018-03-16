Новый Ford Mustang GT500 запечатлели фотошпионы

Судя по опубликованным в сети снимкам, автомобиль Ford Mustang GT500 получит увеличенный передний бампер, крупную решётку радиатора и фары от модели Mustang 2015-2017 годов.По мнению экспертов под капотом Ford Mustang GT500 будет установлен силовой агрегат V8 с турбонаддувом, имея рабочий объём 5,0 литра и производительность 700 лошадиных сил.О стоимости Ford Mustang GT500 в настоящее время ничего не сообщается. Однако учитывая цены на предыдущие модели, можно сделать вывод, что новый автомобиль будет доступен только состоятельным людям.