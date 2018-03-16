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Новый Ford Mustang GT500 запечатлели фотошпионы

Фотошпионам удалось запечатлеть новый автомобиль Ford Mustang GT500. О точной дате презентации данной модели пока ничего не известно, однако сообщается, что на рынке новинка появится в 2019 году.

Новый Ford Mustang GT500 запечатлели фотошпионы


Судя по опубликованным в сети снимкам, автомобиль Ford Mustang GT500 получит увеличенный передний бампер, крупную решётку радиатора и фары от модели Mustang 2015-2017 годов.

По мнению экспертов под капотом Ford Mustang GT500 будет установлен силовой агрегат V8 с турбонаддувом, имея рабочий объём 5,0 литра и производительность 700 лошадиных сил.

О стоимости Ford Mustang GT500 в настоящее время ничего не сообщается. Однако учитывая цены на предыдущие модели, можно сделать вывод, что новый автомобиль будет доступен только состоятельным людям.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 15:15
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