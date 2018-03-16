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Обновленный седан Mazda 6 2018 появится в продаже по цене от 23 тысяч долларов

Стала известна стоимость обновлённого автомобиля Mazda 6. Рестайлинговая версия седана получила 4-цилиндровый агрегат с турбонаддувом производительностью 187 лошадиных сил и ценник стартующий от 23 тысяч долларов.

Обновленный седан Mazda 6 2018 появится в продаже по цене от 23 тысяч долларов


В частности, автомобиль Mazda 6 2018 модельного года комплектующийся с 6-ступенчатой «механикой» на рынке будет доступна по цене 22,8 тысячи долларов. В обновлённую модель японские разработчики внесли большое количество изменений, коснувшихся экстерьера, интерьера и функционального перечня.

В оснащение автомобиля Mazda 6 входит пакет iActivsense, в который входят автоматические фары и балки, климат-контроль, система экстренного торможения и предупреждения при выезде с полосы движения.

Рестайлинговый седан Mazda 6 комплектующийся автоматической коробкой передач будет стоить на 1 тысячу долларов дороже. Модификация Touring получит сиденья из кожзаменителя и будет стоить 26,5 тысячи долларов.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 14:30
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