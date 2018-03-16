Максим Фадеев трогательно поздравил жену с 27-летием совместной жизни

Максим Фадеев разместил на своей страничке в Instagram трогательное поздравление для своей жены по случаю 27-летия совместной жизни. Продюсер отметил, что 27 лет это с одной стороны так много, но и так мало. Фадеев искренне надеется, что его супруга Наталия не жалеет о принятом некогда решении связать свою жизнь с ним. Также он желает, чтобы она по-настоящему была счастлива. К прекрасным словам поздравления Фадеев добавил видеоряд из старых фотографий.Подписчики Максима Фадеева присоединились к его поздравлениям. Некоторые признались, что его обращение тронуло их до слёз. Фолловеры отметили, что такие слова мечтает услышать любая женщина после 27 лет брака. За один час публикация собрала более 141 тысячи лайков.