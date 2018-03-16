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Бывшая солистка "Ленинграда" рассказала о самом страшном унижении от Шнурова

Бывшая солистка группы "Ленинград" рассказала о том, что ей пришлось пережить во время работы на Шнурова. Алиса Вокс до сих пор вспоминает своё самое страшное унижение - раздевание на сцене во время выступления.

Бывшая солистка "Ленинграда" рассказала о самом страшном унижении от Шнурова


Алиса Вокс откровенно рассказала о своих отношениях с коллективом группы "Ленинград". Исполнительница признаёт, что в начале своей работы, она хорошо общалась со всеми участниками, однако позднее, после объявления о намерении покинуть группу, были разрушены отношения со Шнуровым. Он начал всё чаще её игнорировать, а потом и вовсе запретил произносить имя солистки.

Самое страшное унижение, которое пережила солистка "Ленинграда", произошло 6 июня 2014 года. Тогда Шнуров был в растерянности из-за принятия нового закона, запрещающего использовать мат. Он решил протестовать против новых правил, и решил, что лучший способ сделать это - прилюдно раздеть Алису Вокс. Девушка очень тяжело перенесла унижение - у неё на 2 недели пропал голос.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:00
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