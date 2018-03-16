Учёные связали раннее половое созревание женщин с ожирением
Британские учёные в ходе исследования доказали, что раннее половое созревание женщин может стать причиной развития ожирения. Повышенный индекс массы тела может быть следствием заедания стресса девушек, испытывающих социальное давление.
Учёные провели тщательное изучение факторов, ведущих к ожирению. В ходе изучения данных 182 тысяч женщин была обнаружена связь между ранним половым созреванием и набором лишнего веса. Чтобы исключить вероятность влияния посторонних факторов, специалисты начали исследовать генетическую основу эмбриона, влияющую на внешней вид человека и развитие различных болезней.
Исследование показало, что возраст, в котором у девочек начинается половое созревание, очень важен. Если созревание происходит в раннем возрасте это может привести к ожирению. Девочки из-за социального давления сверстников могут начать заедать свой стресс большим количеством еды.
Учёные провели тщательное изучение факторов, ведущих к ожирению. В ходе изучения данных 182 тысяч женщин была обнаружена связь между ранним половым созреванием и набором лишнего веса. Чтобы исключить вероятность влияния посторонних факторов, специалисты начали исследовать генетическую основу эмбриона, влияющую на внешней вид человека и развитие различных болезней.
Исследование показало, что возраст, в котором у девочек начинается половое созревание, очень важен. Если созревание происходит в раннем возрасте это может привести к ожирению. Девочки из-за социального давления сверстников могут начать заедать свой стресс большим количеством еды.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:15