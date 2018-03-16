Учёные связали раннее половое созревание женщин с ожирением

Учёные провели тщательное изучение факторов, ведущих к ожирению. В ходе изучения данных 182 тысяч женщин была обнаружена связь между ранним половым созреванием и набором лишнего веса. Чтобы исключить вероятность влияния посторонних факторов, специалисты начали исследовать генетическую основу эмбриона, влияющую на внешней вид человека и развитие различных болезней.Исследование показало, что возраст, в котором у девочек начинается половое созревание, очень важен. Если созревание происходит в раннем возрасте это может привести к ожирению. Девочки из-за социального давления сверстников могут начать заедать свой стресс большим количеством еды.