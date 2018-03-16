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Редакция «Дома-2» для рубрики «Скелеты в шкафу» намерена использовать слухи

В попытке отыскать повод, способный вызвать интерес у целевой аудитории, организаторы «Дома-2» намерены собирать сплетни об участниках телестройки для использования их в рубрике «Скелеты в шкафу».

На съемочной площадке стали появляться экс-участники, готовые поделиться нелицеприятными тайнами своих бывших коллег. Руководство реалити-шоу готово платить большие деньги и заключать сомнительные сделки ради спекуляции на личной жизни домовцев.

Редакция «Дома-2» для рубрики «Скелеты в шкафу» намерена использовать слухи

Новая рубрика придумана недавно и в ей намерены обсуждать так называемые «скелеты в шкафу», причем источники информации не важны и, вполне могут не иметь под собой реальной основы и доказательств.

Редакция «Дома-2» для рубрики «Скелеты в шкафу» намерена использовать слухи

Первой «жертвой» орги предложили сделать Саймона Марданшина, который в последнее время у всех на слуху из-за своей агрессии в отношении Лены Хроминой и других девушек.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:46
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