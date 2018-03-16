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Новая песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» взорвала все соцсети

Несколько дней назад популярный исполнитель Филипп Киркоров презентовал свою новую песню «Цвет настроения синий», которая за 24 часа поднялась на первую строчку российского iTunes.

Новая песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» взорвала все соцсети

Новый хит российского короля поп-музыки настолько понравился его звездным коллегам, что на своих страницах в социальных сетях они стали публиковать видео со своими танцами или танцами других людей под него.

Так, одними из первых, кто начал танцевать на камеру под «заразительную» песню Филиппа стали: Лолита Милявская, Сергей Лазарев, Евгений Плющенко, Ани Лорак и Ольга Бузова.

Вслед за знаменитостями «танцевать под Киркорова» начали и обычные пользователи Сети, размещая ролики под хештегом #цветнастроениясиний.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:00
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