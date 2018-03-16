Новая песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» взорвала все соцсети

Новый хит российского короля поп-музыки настолько понравился его звездным коллегам, что на своих страницах в социальных сетях они стали публиковать видео со своими танцами или танцами других людей под него.Так, одними из первых, кто начал танцевать на камеру под «заразительную» песню Филиппа стали: Лолита Милявская, Сергей Лазарев, Евгений Плющенко, Ани Лорак и Ольга Бузова.Вслед за знаменитостями «танцевать под Киркорова» начали и обычные пользователи Сети, размещая ролики под хештегом #цветнастроениясиний.