Илья Яббаров и Алена Савкина сообщили о намерении сыграть свадьбу и приобрести жилье

Напомним, что несмотря на многочисленные измены и оскорбления в свой адрес, младшая сестра Ольги Рапунцель простила своего возлюбленного, сообщив о готовности идти с ним под венец в том случае, если они выиграют в конкурсе «Свадьба на миллион». Часть призовых денег они хотят отдать за жилье, а на остальные деньги отметить свою роспись.Сейчас мужчина рассматривает ближайшее Подмосковье и готов отдавать за квартиру в новостройке по 200 тысяч рублей в месяц.Возлюбленные не сомневаются, что смогут преодолеть все трудности, но зрители реалити-шоу, собственно, как и его ведущие, совершенно отказываются в это верить.К примеру, судя по анонсу, завтра во время Лобного Ксения Бородина обрушится на Яббарова с критикой, назвав его поведение бесчеловечным по отношению ко всем девушкам, с которыми ему посчастливилось быть. Кроме того, Савкину ведущая назовет полной дурой за то, что та свято верит в исправление Ильи.