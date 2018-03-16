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Илья Яббаров и Алена Савкина сообщили о намерении сыграть свадьбу и приобрести жилье

Участники телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров и Алена Савкина заявили о намерении сыграть свадьбу и за год приобрести квартиру в столице.

Илья Яббаров и Алена Савкина сообщили о намерении сыграть свадьбу и приобрести жилье

Напомним, что несмотря на многочисленные измены и оскорбления в свой адрес, младшая сестра Ольги Рапунцель простила своего возлюбленного, сообщив о готовности идти с ним под венец в том случае, если они выиграют в конкурсе «Свадьба на миллион». Часть призовых денег они хотят отдать за жилье, а на остальные деньги отметить свою роспись.

Сейчас мужчина рассматривает ближайшее Подмосковье и готов отдавать за квартиру в новостройке по 200 тысяч рублей в месяц.

Илья Яббаров и Алена Савкина сообщили о намерении сыграть свадьбу и приобрести жилье

Возлюбленные не сомневаются, что смогут преодолеть все трудности, но зрители реалити-шоу, собственно, как и его ведущие, совершенно отказываются в это верить.

К примеру, судя по анонсу, завтра во время Лобного Ксения Бородина обрушится на Яббарова с критикой, назвав его поведение бесчеловечным по отношению ко всем девушкам, с которыми ему посчастливилось быть. Кроме того, Савкину ведущая назовет полной дурой за то, что та свято верит в исправление Ильи.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:04
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