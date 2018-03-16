В сеть выложили новые рендеры кроссовера Zotye T600

На новых изображениях видно, что кроссовер Zotye T600 следующего поколения будет выглядеть более современным и агрессивным. Китайские производители пока не раскрывают подробности о новом кроссовере Zotye T600. Если верить слухам, то автомобиль будет представлен в этом году.Актуальная версия Zotye T600 комплектуется бензиновым турбодвигателем объёмом 1,5 лита, выдающий 149 лошадиных сил. Также в моторную гамму входит 2,0-литровый агрегат производительностью 177 «лошадей». В качестве трансмиссии на выбор клиентов предложена «механика» и «автомат».Стоит отметить, что кроссовер Zotye T600 очень популярен на китайском рынке, здесь за прошлый год было реализовано 73 062 экземпляра данной модели.