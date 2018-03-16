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В сеть выложили новые рендеры кроссовера Zotye T600

Накануне в сеть выложили новые рендеры с изображением внешнего дизайна кроссовера Zotye T600 следующей генерации. На данный момент пока не известно, когда будет представлен новый автомобиль.

В сеть выложили новые рендеры кроссовера Zotye T600


На новых изображениях видно, что кроссовер Zotye T600 следующего поколения будет выглядеть более современным и агрессивным. Китайские производители пока не раскрывают подробности о новом кроссовере Zotye T600. Если верить слухам, то автомобиль будет представлен в этом году.

Актуальная версия Zotye T600 комплектуется бензиновым турбодвигателем объёмом 1,5 лита, выдающий 149 лошадиных сил. Также в моторную гамму входит 2,0-литровый агрегат производительностью 177 «лошадей». В качестве трансмиссии на выбор клиентов предложена «механика» и «автомат».

Стоит отметить, что кроссовер Zotye T600 очень популярен на китайском рынке, здесь за прошлый год было реализовано 73 062 экземпляра данной модели.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:30
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