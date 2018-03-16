В сеть выложили новые рендеры кроссовера Zotye T600
Накануне в сеть выложили новые рендеры с изображением внешнего дизайна кроссовера Zotye T600 следующей генерации. На данный момент пока не известно, когда будет представлен новый автомобиль.
На новых изображениях видно, что кроссовер Zotye T600 следующего поколения будет выглядеть более современным и агрессивным. Китайские производители пока не раскрывают подробности о новом кроссовере Zotye T600. Если верить слухам, то автомобиль будет представлен в этом году.
Актуальная версия Zotye T600 комплектуется бензиновым турбодвигателем объёмом 1,5 лита, выдающий 149 лошадиных сил. Также в моторную гамму входит 2,0-литровый агрегат производительностью 177 «лошадей». В качестве трансмиссии на выбор клиентов предложена «механика» и «автомат».
Стоит отметить, что кроссовер Zotye T600 очень популярен на китайском рынке, здесь за прошлый год было реализовано 73 062 экземпляра данной модели.
На новых изображениях видно, что кроссовер Zotye T600 следующего поколения будет выглядеть более современным и агрессивным. Китайские производители пока не раскрывают подробности о новом кроссовере Zotye T600. Если верить слухам, то автомобиль будет представлен в этом году.
Актуальная версия Zotye T600 комплектуется бензиновым турбодвигателем объёмом 1,5 лита, выдающий 149 лошадиных сил. Также в моторную гамму входит 2,0-литровый агрегат производительностью 177 «лошадей». В качестве трансмиссии на выбор клиентов предложена «механика» и «автомат».
Стоит отметить, что кроссовер Zotye T600 очень популярен на китайском рынке, здесь за прошлый год было реализовано 73 062 экземпляра данной модели.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:30