Компания Audi разработает электрокар e-tron Gran Turismo
Компания Audi планирует в 2020 году представить электрокар e-tron Gran Turismo с четырьмя дверями. Об этом немецкие производители сообщили на ежегодной конференции, посвящённой финансовой отчётности по итогам 2017 года.
Разработкой новой электрической моделью e-tron Gran Turismo поручено заниматься инженерам подразделения Audi Sport. По словам немецких разработчиков, машину оснастят силовым агрегатом с хорошими динамическими показателями.
Подробности об электрокаре Audi e-tron Gran Turismo производители не разглашают. О новой машине из официальных данных в настоящее время имеется только рендер. Судя по изображениям, электрокар будет иметь внешность в инновационной фирменной стилистике бренда.
Электрокар Audi e-tron Gran Turismo станет одним из большой линейки «зелёных» машин немецкого бренда. До середины следующего десятилетия в этом семействе появится 20 моделей. Немецкие производители считают, что в ближайшем будущем треть продаж на рынке будет приходиться на электрокары и гибридные модели.
Разработкой новой электрической моделью e-tron Gran Turismo поручено заниматься инженерам подразделения Audi Sport. По словам немецких разработчиков, машину оснастят силовым агрегатом с хорошими динамическими показателями.
Подробности об электрокаре Audi e-tron Gran Turismo производители не разглашают. О новой машине из официальных данных в настоящее время имеется только рендер. Судя по изображениям, электрокар будет иметь внешность в инновационной фирменной стилистике бренда.
Электрокар Audi e-tron Gran Turismo станет одним из большой линейки «зелёных» машин немецкого бренда. До середины следующего десятилетия в этом семействе появится 20 моделей. Немецкие производители считают, что в ближайшем будущем треть продаж на рынке будет приходиться на электрокары и гибридные модели.
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Добавил: Алина Сегодня, 09:45