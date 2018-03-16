Компания Audi разработает электрокар e-tron Gran Turismo

Разработкой новой электрической моделью e-tron Gran Turismo поручено заниматься инженерам подразделения Audi Sport. По словам немецких разработчиков, машину оснастят силовым агрегатом с хорошими динамическими показателями.Подробности об электрокаре Audi e-tron Gran Turismo производители не разглашают. О новой машине из официальных данных в настоящее время имеется только рендер. Судя по изображениям, электрокар будет иметь внешность в инновационной фирменной стилистике бренда.Электрокар Audi e-tron Gran Turismo станет одним из большой линейки «зелёных» машин немецкого бренда. До середины следующего десятилетия в этом семействе появится 20 моделей. Немецкие производители считают, что в ближайшем будущем треть продаж на рынке будет приходиться на электрокары и гибридные модели.