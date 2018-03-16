Робочерепашка будет учить детей гуманному обращению с роботами

В настоящее время инженеры работают над производством роботов, которые помогали бы людям. Однако для создания наиболее совершенных устройств специалисты должны как следует изучить взаимодействие между ними. Ранее было замечено, что иногда дети проявляют агрессию и жестокость по отношению к роботам, поэтому разработанная сеульскими учеными робочерепашка Shelly будет учить детей как можно гуманнее относиться к ним.Робочерепашка имеет четыре лапы и голову, которые являются подвижными и подсвечиваются разными цветами. На такие дружелюбные прикосновения как поглаживание, черепаха способна менять свой цвет и двигать конечностями, показывая радость. В ответ на проявления агрессии - она наоборот втягивает лапы и голову под панцирь.