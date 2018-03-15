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Ученые обнаружили неизвестный геном северных африканцев каменного века из Марокко

Международная команда исследователей во главе с Йоханнесом Краузе и Чоунвоном Чжонгом из Института науки о человеке Макса Планки (Йена, Германия) секвенировали ДНК у людей из Марокко, живших примерно 15 000 лет назад, как опубликовано в Science. Это самая старая ДНК из Африки, которая когда-либо успешно анализировалась.

Ученые обнаружили неизвестный геном северных африканцев каменного века из Марокко


У лиц, относящихся к эпохе позднего каменного века, было генетическое наследие, частично похожее на ближневосточное население и частично связанное с населением африканских стран к югу от Сахары.

Северная Африка является важной областью в истории эволюции человеческого вида, так как считается, что люди вышли из Африки. «Лучшее понимание истории Северной Африки имеет решающее значение для понимания истории нашего вида», - объясняет соавтор Саайд Амзази из Университета Мухаммеда V в Рабате, Марокко.

Для решения этой задачи команда исследовала место захоронения в Гротте, недалеко от Тафоральта в Марокко, связанное с иберомаурусской культурой позднего каменного века. Предполагается, что иберомаурусы являются первыми кто начал производить более тонкие каменные инструменты, известные как микролиты.

Исследователи проанализировали ДНК у 9 человеческих останков из Тафоральта, используя усовершенствованные методы секвенирования и аналитики. Из-за возраста образцов, примерно в 15 000 лет, и плохого сохранения, характерного для этого района, это беспрецедентное достижение. Это первая и самая древняя плейстоценовая ДНК человеческого вида, извлеченная в Африке.

Исследователи обнаружили два основных компонента генетического наследия индивидуумов, около двух третей которых связаны с современными популяциями из Леванта, и примерно одна треть больше всего похожа на современных африканцев из Африки к югу от Сахары, в частности с западными африканцами.

Хотя ученые обнаружили четкие маркеры, связывающие рассматриваемые геномы с африканскими странами к югу от Сахары, у ранее не выявленного населения нет точной комбинации генетических маркеров, которые имели лица Тафоральта. В то время как некоторые аспекты соответствуют современным охотникам Хадзы из Восточной Африки, а другие соответствуют современным западноафриканцам, ни одна из этих групп не имеет такой же комбинации характеристик, как индивидуумы Тафоральта. Следовательно, исследователи не могут точно знать, откуда взялось это наследие. Одна из возможностей заключается в том, что оно может происходить от населения, которое больше не существует. Однако этот вопрос потребует дальнейшего изучения.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:38
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