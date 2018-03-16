Натали Портман дали главную роль в драме «Бледно-голубая точка»
Американская актриса театра и кино, режиссер и модель Натали Портман (настоящее имя – Натали Гершлаг, родилась в 1981 году в Иерусалиме) приняла предложение сыграть главную роль в кинодраме режиссера Ноя Хоули «Бледно-голубая точка».
Режиссер фильма Хоули наиболее известен работой над телесериалами «Фарго» и «Легион».
Партнером Натали Портман по съемкам станет Джон Хэмм (сериал «Безумцы», фильмы «День, когда Земля остановилась», «Город воров», «Космические ковбои»).
Кинолента повествует об астронавте, возвратившейся после долгой миссии в космосе на Землю. Героиня начинает сознавать факт кардинального изменения ею восприятия действительности. Собственно, теория об утрате чувства реальности после долгого нахождения в космосе и легла в основу фильма.
«Бледно-голубой точкой» называется снимок Земли, сделанный на сверхдальнем расстоянии в 5,9 миллиарда километров.
Режиссер фильма Хоули наиболее известен работой над телесериалами «Фарго» и «Легион».
Партнером Натали Портман по съемкам станет Джон Хэмм (сериал «Безумцы», фильмы «День, когда Земля остановилась», «Город воров», «Космические ковбои»).
Кинолента повествует об астронавте, возвратившейся после долгой миссии в космосе на Землю. Героиня начинает сознавать факт кардинального изменения ею восприятия действительности. Собственно, теория об утрате чувства реальности после долгого нахождения в космосе и легла в основу фильма.
«Бледно-голубой точкой» называется снимок Земли, сделанный на сверхдальнем расстоянии в 5,9 миллиарда километров.
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 08:00