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Натали Портман дали главную роль в драме «Бледно-голубая точка»

Американская актриса театра и кино, режиссер и модель Натали Портман (настоящее имя – Натали Гершлаг, родилась в 1981 году в Иерусалиме) приняла предложение сыграть главную роль в кинодраме режиссера Ноя Хоули «Бледно-голубая точка».

Натали Портман дали главную роль в драме «Бледно-голубая точка»


Режиссер фильма Хоули наиболее известен работой над телесериалами «Фарго» и «Легион».
Партнером Натали Портман по съемкам станет Джон Хэмм (сериал «Безумцы», фильмы «День, когда Земля остановилась», «Город воров», «Космические ковбои»).

Кинолента повествует об астронавте, возвратившейся после долгой миссии в космосе на Землю. Героиня начинает сознавать факт кардинального изменения ею восприятия действительности. Собственно, теория об утрате чувства реальности после долгого нахождения в космосе и легла в основу фильма.

«Бледно-голубой точкой» называется снимок Земли, сделанный на сверхдальнем расстоянии в 5,9 миллиарда километров.
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 08:00
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