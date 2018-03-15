Airbus испытает гигантский гарпун для очистки орбиты Земли от космического мусора

Хотя космический мусор не может нанести ущерб Земле, он ставит под угрозу будущие миссии, поскольку инженеры должны учитывать растущее море выброшенного металла, которое может повредить чувствительное оборудование.У компании Airbus есть решение: для очистки орбитального мусора, компания использует гигантский гарпун, чтобы пронзать спутники с расстояния. Гарпун имеет длину около 1 метра и стреляет со скоростью 25 м/сек. В настоящее время он проходит испытания, прежде чем его можно отправить на орбиту, но прогресс до сих пор был хорошим.Airbus уже несколько лет экспериментирует с этими гарпунами, совершенствуя свои технологии. Нынешний гарпун разрабатывается с учетом европейской платформы наблюдения Envisat Earth, прекратившая функционирование в 2012 году. Это особенно большой кусок космического мусора. Разработчики надеются, что если гарпун Airbus может успешно справиться с этим, не должно быть никаких проблем с использованием гарпуна для небольших предметов.План состоит в том, чтобы гарпун мог справиться со спутниками самым простым способом: просто перетащив их на более низкую орбиту, пока они не упадут и не сгорят в атмосфере Земли.